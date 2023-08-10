人民网北京8月10日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）2023年，经济提振、消费复苏、利好政策等系列举措密集，给家居行业带来全新机遇。

为释放家居消费潜力，巩固消费恢复发展势头，增强消费对经济发展的基础性作用，7月12日，国家发展改革委等13部门联合发布《关于促进家居消费若干措施的通知》（以下简称《若干措施》），从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施。

消费是经济增长的第一动力，中国家居产业基本以民营企业为主，家居是民营经济阵营重要生力军。7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）正式发布，提出引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强。

全国工商联原副主席、全国政协参政议政人才库特聘专家庄聪生认为，《意见》的发布对于提振民营企业家信心有巨大的推动作用。文件的出台充分体现了国家对民营经济的高度重视和对民营企业家的殷切关怀。民营企业创业为社会提供了就业岗位，为国家贡献稳定收入，为社会创造了财富。要引导全社会正确认识民营企业和民营企业家的重要作用和重大贡献。

“完善的标准才能有效提高家居行业整体产品质量与服务品质。”商务部流通产业促进中心流通消费处处长张婷婷表示，商务部流通产业促进中心正在开展商务领域行业标准的立项与审定工作，未来希望围绕家居相关产业，着力在绿色家居、适老化改造、智能家居等方面推动出台更多行业标准，提升消费者触达的便利性；构建“大家居”生态，推动产业融合发展；用好各类促消费活动，联合地方政府和有意愿企业举办家居促消费活动；联合金融平台机构，加大金融产品促消费力度。

全国工商联家具装饰业商会提出贯彻落实《意见》和《若干举措》的“十条举措”。具体细则包括要围绕绿色低碳政策要求，制定相关标准，开展绿色家居卖场、绿色产品、绿色装修、绿色园区评价认证工作；提升行业企业数字化、智能化水平；引导行业企业加大适老化家居产品研发力度；推动探索家居零售与多业态融合发展；鼓励行业企业抓住城镇小区改造装修等机遇；配合国家相关部门开展多样化的促销费活动；推动完善废旧家居循环利用体系；推进县域商业体系建设；健全家装标准规范；商会成立专门工作小组，加强与国家各部门的沟通协调等。

全国工商联家具装饰业商会秘书长张仁江表示，将以此“十条举措”深入贯彻落实《意见》精神，落地《若干措施》政策，发挥好商会作用，全方位培育和建设企业家、年轻一代、产业工人和设计师四支队伍，做好服务于党和国家、家居行业、会员企业和地方政府四方面服务工作，创新工作方式，提振行业信心，释放消费潜力。

在政策支持的同时，企业也在不断探索家居行业的未来之路。全国工商联家具装饰业商会会长、居然之家董事长汪林朋认为，随着房地产市场从开发阶段向运营阶段的过渡，家居产业将逐步脱离房地产产业。家居卖场未来将成为最重要的实体业态，购物中心+家居卖场的“大家居”生态，将成为商业连锁模式的主流。在该趋势下，满足民生消费新需求的绿色化、智能化、适老化将成为促进家居消费的发力点。

(责编：鲁婧、高雷)

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