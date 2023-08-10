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国家开发银行发放超400亿元贷款 助力绘就黄河流域生态保护新画卷

2023年08月10日15:22 | 来源：新华网
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原标题：国家开发银行发放超400亿元贷款 助力绘就黄河流域生态保护新画卷

　　黄河是中华民族的母亲河，保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。2021年，中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（以下简称《纲要》），作为制定实施相关规划方案、政策措施和建设相关工程项目的重要依据。国家开发银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦黄河流域综合治理、水资源保护利用、自然灾害防控、污染治理等重点领域、薄弱环节，持续融资支持黄河流域重大生态保护修复工程建设。自《纲要》印发以来，该行已累计发放黄河流域生态保护领域中长期贷款超400亿元，助力绘就黄河流域生态保护新画卷。

　　治沙、防洪是当前黄河生态治理基础设施建设的重点。开发银行融资支持黄河流域控制性枢纽、堤防加固、病险水库除险加固等工程建设，服务保障母亲河长治久安。渭河，是黄河最大支流，其下游的“小水大灾”一直是关中百姓的心头忧患。开发银行陕西分行贷款支持的陕西东庄水利枢纽工程集防洪减淤、发电供水、生态改造功能于一身，可年均减少进入黄河干流泥沙约5000万吨，极大提高渭河下游行洪能力，确保西安、咸阳、渭南等3市9区防洪安全，助力守护渭河流域三秦百姓汛期安宁。

　　黄河连接青藏高原、黄土高原、华北平原，是我国重要的生态屏障。开发银行坚持规划先行，融资支持上中游水土保持、支流黑臭水体治理、垃圾分类和焚烧发电、污水处理厂等项目建设，为黄河流域生态保护综合治理输入开发性金融“活水”。沁河，黄河的一级支流，是由无数条清溪小河共同构成的综合水系，这些干支河流如叶脉一般广布交错，径流量减少考验着当地对河流的治理能力。开发银行山西分行累计发放贷款4.37亿元支持沁河沁源段生态综合治理项目，计划建设河道疏浚40.8公里，生态护坡8.8公里，生态涵养林及生态绿化1566亩，为沁河构建水丰、质好、河美的生态屏障，助力实现“一泓清水入黄河”。

　　黄河流经九省，水资源供需尚不平衡，实施深度节水控水、科学用水是破解复杂水问题、推进黄河流域生态保护的关键举措。开发银行融资支持推进黄河流域重点水源和水资源配置工程建设，服务保障沿黄省区水资源高效利用，助力每一滴黄河水发挥最大效用。宁夏银川，都市圈城乡东线供水工程建设已近收官，该工程用黄河水替代地下水，将有效解决银川市城乡水资源总量不足、农村供水水源分散、水质恶化等问题，确保吴忠市、青铜峡市、灵武市城乡居民饮水安全，提升用水效率。开发银行宁夏分行发放贷款11.6亿元支持该工程建设，服务保障宁夏北部72万群众顺利喝上“黄河水”。

　　“共同抓好大保护，协同推进大治理，让黄河成为造福人民的幸福河。” 下一步，国家开发银行将切实贯彻落实党的二十大精神，持续破解黄河流域生态保护融资难题，积极服务搭建黄河保护治理“四梁八柱”，咬定目标、脚踏实地，埋头苦干、久久为功，坚定不移做好开发性金融支持黄河流域生态保护各项工作。

(责编：董童、李源)
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