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坚持人与自然和谐共生 专家：追“青”逐“绿”绘就美丽中国画卷

2023年08月10日20:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （欧阳易佳）近日，由生态环境部指导，中国环境科学学会、生态环境部环境规划院“美丽中国百人论坛2023年会”成功举办。本次年会的主题为“坚持人与自然和谐共生 擘画绿水青山美丽中国”。

论坛围绕生物多样性保护、自然生态保护修复等议题开展交流研讨，与会嘉宾纷纷表示，以中国式现代化建设人与自然和谐共生的美丽中国，必须遵循尊重自然、顺应自然、保护自然的内在要求，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度来谋划发展，努力建设人与自然和谐共生的现代化，追“青”逐“绿”绘就美丽中国画卷。

今后五年是美丽中国建设的重要时期

1973年8月5日，第一次全国环境保护会议在北京召开，确定了环境保护的32字工作方针，即“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”，揭开了中国环境保护事业的序幕。

50年来，中国的生态环境保护事业与时俱进，生态环境保护管理体制也不断改革提升。

论坛主席、生态环境部部长黄润秋表示，党的十八大以来，党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，开展了一系列开创性工作，我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐，成为新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的显著标志。

黄润秋认为，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，今后五年是美丽中国建设的重要时期。努力绘就美丽中国更新画卷，要坚持和加强党的全面领导，坚持精准、科学、依法治污，做到减污减碳协同增效，加快推进产业结构、能源结构、交通运输结构的调整和优化，并坚持底线思维，强化环境风险、预警防控和突发事件应急处置，打好法治、市场、科技、政策、队伍等组合拳，推动构建现代环境治理体系，深度参与全球环境和气候治理，共建清洁美丽世界。

大力推进生物多样性保护

国家公园是自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分。建设国家公园是保护生物多样性的务实举措，赋予了生物多样性保护更多机遇。

“生物多样性不仅是保护生物种类多样性，还是生物多样性的可持续利用，以及通过公平合理方式共享遗传资源利用和其他形式利用。”中国科学院院士、江西农业大学校长魏辅文说，“我国物种受威胁程度在逐渐改善，东北豹、东北虎、华南豹等都在增加，大熊猫、藏羚羊不再‘濒危’，这是非常重要的成绩。”

近年来，随着《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《建设国家公园若干财政支持意见》《关于统一规范国家公园管理机构设置的指导意见》等意见的逐步出台，国家公园体制“四梁八柱”正逐渐建立。

“我们把最典型的生态系统类型都纳入国家公园体系，自然景观、自然遗产、生物多样性最富集区域都在国家公园体系里面。”国家林草局国家公园研究院院长唐小平说，“国家公园涵盖的生态类型和生物多样性也是最丰富的，49个国家公园候选区涉及28个省，400多个县级行政区，对下一步推进民生改善、绿色发展具有重要的作用。”

如何更好地推进生物多样性保护？中国环境科学学会理事长王金南认为，应加快建立促进生物多样性保护的美丽中国进程评价体系，探索建立国家生物多样性监测和价值评估体系，促进生物多样性保护纳入主流化决策程序和规划体系，大力发展基于生物多样性保护的生态产品第四产业，以赋值生物多样性保护建设美丽中国引领人类命运共同体建设。

探索自然生态保护修复新路径

生态保护修复是守住自然生态安全边界，促进自然生态系统质量整体改善的重要保障。

“美丽中国的核心在于人文和自然有机的结合，就是人与自然和谐共生。推动自然生态的修复，需充分发挥生态护林员的重要力量。”大自然保护协会西南中心主任、大熊猫小种群保护联盟秘书长倪玖斌提出，要对其进行系统性赋能，推动护林员组织化自我管理、自我服务、自我选拔，进一步探索政府采购服务的方式来增加护林员收入，吸引社会资金，扩展社会资金投入保护区保护地领域的渠道，有效增强护林员组织产生更强的内生动力，更好地促进自然生态修复。

“生态修复，最重要是利用生态系统恢复功能，将已经遭到破坏的生态系统，逐步恢复原有的功能和结构。”中国科学院院士、中国地质大学（武汉）校长王焰新就此强调生态修复的重要性。

“我们的最终目的是要谋求人与自然的和谐共生，以长江流域为例，通过全流域的绿色低碳生态修复模式，促进生态群落的恢复，保证植被覆盖率和土壤肥力以及保护生物多样性，最终达到实现生态系统地表机制的稳定性。”王焰新说。

划定生态保护红线，也是推动生态自然修复的重要环节。2022年12月，生态环境部印发了《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》。通过明确生态保护红线生态环境监督制度安排和具体工作要求，规范生态环境部门生态保护红线生态环境监督工作，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，保障国家生态安全。

“要建立成套生态保护红线划定指南等一系列模型，通过评估知道哪些区是非常重要，哪些区是相对重要，把重要的区域纳入保护的范围，以最小的面积保护最大的生态功能，确定生态安全底线。”生态环境部卫星环境应用中心高吉喜主任说。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)
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