新华社北京8月10日电（记者高亢）记者10日从中国汽车工业协会获悉，今年1至7月，我国汽车产销量达1565万辆和1562.6万辆，同比分别增长7.4%和7.9%，产销量实现同比稳步提升。

“7月，在去年同期高基数影响下，叠加传统车市淡季，行业产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡。”据中汽协副秘书长陈士华介绍，7月份，我国汽车产销量分别达240.1万辆和238.7万辆，环比分别下降6.2%和9%，同比分别下降2.2%和1.4%。

中汽协公布数据显示，1至7月，我国新能源汽车产销量达459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达29%。

陈士华表示，近期，我国明确提出要提振汽车等大宗消费，并出台若干稳定和扩大汽车消费的新举措。随着新一轮汽车促消费政策的实施落地，汽车消费潜力有望得到进一步释放，将有助于行业全年实现稳增长目标。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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