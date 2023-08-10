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农业农村部进一步部署防范台风“卡努”造成作物倒伏

2023年08月10日21:56 | 来源：新华社
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新华社北京8月10日电（记者于文静）农业农村部近日召开东北四省区及天津、河北、山东等相关省份防台风防倒伏工作推进视频会，调度分析相关省份当前秋粮生产和农业受灾情况，分析研判台风“卡努”路径及影响，进一步安排部署防台防汛抗灾救灾工作。

记者10日从农业农村部了解到，预计今年第6号台风“卡努”带来的强降雨落区与前期高度重叠，当前正是秋粮作物产量形成的关键时期，前期东北地区强降雨导致农田水分饱和，玉米等作物根系松动，如果暴雨叠加大风，作物倒伏风险高。

根据会议部署，各级农业农村部门要加强与气象、应急、水利等部门沟通会商，密切关注“卡努”移动路径，提早落实防御措施；组织应急服务队，调集排水机械，加快排除田间积水；组织专家对前期受灾地区做好田间鉴定，落实分类田管、“一喷多促”等措施；加强稻瘟病等重大病虫监测防控，大力开展应急防治和统防统治，减轻病虫危害。

据了解，预计11日至13日，受台风及其残余环流影响，吉林东部、黑龙江、内蒙古东北部有中到大雨、局地大暴雨，并伴有4级至6级风。东北四省区在前期工作基础上，紧急下发通知，指导落实低洼易涝地块排水疏浚、设施农业棚体防风防雨加固、畜禽圈舍检修、渔船防风避浪等措施，全力做好台风防范应对工作。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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