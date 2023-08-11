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期待更多高质量的学术交流（创新谈）

张之文
2023年08月11日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　科学离不开交流、传播，创新离不开互鉴、合作。高质量的学术会议，能为增强科研韧性、推动学科交叉、促进科学普及发挥重要作用

　　

　　今年是被称为“科技体制改革试验田”的北京生命科学研究所（以下简称“北生所”）运行20周年。前不久，北生所以学术年会的方式“庆生”，展现了这个科研机构的文化风格和科学水准。

　　4天年会安排38场学术报告，平均每天近10场、每场40多分钟，连就餐时间都被压缩；包括两位院士在内的38位科学家分享各自最新成果，讲得一丝不苟、亮点纷呈；台下听众全神贯注，积极举手提问，台上作报告者认真作答……这样高质量的学术交流，着实有助于激励科研人员进一步专注科研、投身创新。

　　科学研究特别是原创性基础研究，周期长、难度大、不确定性多，无异于艰苦、漫长的马拉松，“跑”得久了难免心生懈怠，因不堪其苦而半途“转场”甚至“退场”的也不鲜见。像北生所这样的学术年会，则有激励斗志、加油助力的效果。一方面，研究所负责人等科学家所作的报告，可为其他科研人员提供思路、引领示范；另一方面，同行交流体现了研究水平，某种程度上是一种学术上的认可和荣誉，对台上台下的科研人员而言，既是鼓励也是鞭策。

　　高质量的学术交流，有助于激发创新思路和活力。当前，世界已经进入大科学时代，学科交叉、合作创新的重要性、迫切性比以往任何时候都要突出。学术界的深度交流、充分探讨变得更加重要。来自不同学科、不同细分领域的科研人员在一起交流、切磋，既能激发灵感，也便于寻找学科交叉、合作创新的切入点。比如，在北生所举办的这次学术年会上，就有几位科研人员就今后课题合作达成初步意向。

　　高质量的学术交流，也有助于推动科学普及，播撒科学的种子。在建设世界科技强国的征程上，在全社会特别是广大青少年中普及科学知识、倡导科学方法、弘扬科学精神至关重要。例如，参加北生所学术年会的，除了科研人员，还有近千名在读研究生和参加“学生暑期训练计划”的本科生、高中生。与科学家面对面，现场聆听高水平的学术报告，对他们开阔视野、增长新知，激发好奇心、想象力、探求欲，有着积极的作用。

　　科学离不开交流、传播，创新离不开互鉴、合作。高质量的学术会议，能为增强科研韧性、推动学科交叉、促进科学普及发挥重要作用。期待像北生所学术年会这样高质量的学术交流可以再多些。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月11日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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