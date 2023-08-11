原标题：我自主研发质子位移损伤效应模拟试验装置建成出束

科技日报讯 （记者颉满斌）8月9日，我国自主研发的质子位移损伤效应模拟试验装置（PREF）的60MeV（兆电子伏）质子加速器建成出束，首次成功实现了质子储存、加速、慢引出到实验终端。

质子位移损伤效应模拟试验装置由中国科学院近代物理研究所承担建设，可提供10—60MeV能量段连续精确可调、高流强、高占空比、大扫描面积的高品质质子束流，是目前国内唯一的位移损伤效应模拟试验专用装置。

据悉，基于几代离子加速器设计、建造的技术和经验积累，中国科学院近代物理研究所加速器团队首次在超小型质子同步加速器中采用钛合金瓷环内衬极高真空室及全储能非谐振大功率电源新技术，研发了快上升全波形动态磁场补偿和全系统同步性实时测量技术，实现了加速器全过程数字模拟和束流的精准操控。同时，团队还通过工程全系统BIM（建筑信息模型）建模，严控工艺规范和流程，实现了工程质量大幅提升，为装置的高效运行打下了良好基础。

据了解，该装置基于重大基础前沿研究需求而研发，将填补我国空间辐射效应试验能力缺项，成为承载我国空间科学、空间技术和国产宇航元器件发展的重要试验平台。同时，该装置的建成出束也将为我国应用加速器的进一步推广打下坚实基础。

(责编：罗知之、陈键)

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