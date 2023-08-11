原标题：上半年海洋生产总值4.7万亿元

图为在山东省荣成市石岛管理区桑沟湾海洋牧场，渔民们驾驶渔船前往生态养殖区作业（无人机照片）。

新华社发（李信君摄）

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科技日报讯 （记者崔爽）科技日报记者8月上旬从自然资源部获悉，上半年，全国海洋经济延续较快恢复态势。初步核算，上半年海洋生产总值4.7万亿元，同比增长6.0%，增速比一季度提高0.9个百分点。

国家海洋信息中心副主任崔晓健表示，整体来看，上半年，海洋经济延续较快恢复态势，现代海洋产业体系构建加快推进，海洋资源供给保障能力不断提升，主要经济指标持续回升向好。

崔晓健介绍，上半年，海洋传统产业稳中有升。国内海洋水产品产量同比增长4.6%。全国海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长5.1%、7.2%。三大造船指标新承接海船订单量、完工量、手持订单量分别同比增长38.1%、25.5%、30.7%。

海洋新兴产业增势较好。上半年，海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长25.5%、22.7%。海洋工程装备制造业发展向好，交付海工订单金额是去年同期的2.2倍。

值得注意的是，上半年，海洋科技创新能力持续提高，一批海洋关键核心技术取得突破。海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试成功，具有自主知识产权的半潜式海上漂浮式光伏发电平台交付并稳定运行，我国自主研发海洋一类新药“注射用BG136”正式启动临床试验，海洋预报芯片“妈祖·海浪”投入业务应用。

另外，上半年，海洋科技创新平台建设持续推进。“海洋十年”国际合作中心、渤海生态预警与保护修复重点实验室、江苏省海洋信息技术与装备创新中心、海洋生物资源高值化利用与装备开发广东省工程研究中心、海南省深海深层能源工程重点实验室等揭牌成立，助力提升海洋自主创新能力。

(责编：罗知之、陈键)

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