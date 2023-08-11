原标题：海河流域33座山区大型水库蓄水超100亿立方米

新华社天津8月10日电（记者黄江林）记者10日从水利部海河水利委员会获悉，受台风“杜苏芮”影响，近期，海河发生流域性大洪水，海河流域水库充分发挥防洪作用全力拦蓄洪水。截至8月10日8时，33座山区大型水库蓄水约102亿立方米，较多年同期偏多近65%。

当前，海河流域33座山区大型水库中，北三河系密云水库等6座水库蓄水34.8亿立方米；永定河系官厅水库等3座水库蓄水6.2亿立方米；大清河系王快水库、西大洋水库等6座水库蓄水15.2亿立方米；子牙河系岗南水库、黄壁庄水库等5座水库蓄水16.0亿立方米；漳卫河系岳城水库、盘石头水库等6座水库蓄水8.8亿立方米；滦河水系潘家口水库、大黑汀水库等7座水库蓄水21.2亿立方米。此外，海河流域白洋淀蓄水3.3亿立方米，大浪淀、衡水湖、团泊洼等部分平原大型水库蓄水超2.8亿立方米。

水库是防御流域洪水的重要一环。为有效防御本轮强降雨，海委充分发挥海河防总办公室作用，协同流域范围内京津冀晋等各省市，实时关注台风动态，提前调度河系骨干水库预泄腾库，并在暴雨来临之际，统筹上下游、左右岸、干支流，按照系统、科学、有序、安全原则，统筹调度十三陵水库、岗南水库、黄壁庄水库、岳城水库、盘石头水库等骨干水库全力拦蓄洪水，最大限度缓解下游河道行洪压力，减轻洪涝灾害损失。下一步，海委将督导各有关地方，认真落实水库安全管理各项规章规程，持续做好重点部位、关键环节巡查防守，持续发挥工程效益。

(责编：罗知之、陈键)

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