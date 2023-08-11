邢 萌 田 鹏

原标题：沪深交易所推出“交易端”系列务实举措

“交易端”一系列务实举措开始落地。8月10日，沪深交易所发布通知称，深入学习贯彻中央政治局会议精神，部署落实证监会各项重要指示安排，在充分调研和听取市场意见的基础上，加快推出“交易端”一系列务实举措，增强交易便利性和通畅性，更好激发市场活力，提振投资者信心，提升市场吸引力。

完善交易制度方面，一是研究将上市股票、基金等证券的申报数量要求由100股（份）的整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增。该机制优化有利于降低投资者交易高价股的成本，便利投资者分散化投资，提高投资者资金使用效率，降低基金管理人的投资管理难度、降低产品跟踪偏离度，对提升股票、基金等市场的活跃度和流动性起到积极促进作用。

二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制。盘后固定价格交易是盘中连续交易的有效补充，不仅可以满足投资者在竞价撮合时段之外以确定性价格成交的交易需求，也有利于减少被动跟踪收盘价的大额交易对盘中交易价格的冲击。调研中市场主体普遍反馈希望ETF引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易ETF的需求。

据了解，目前盘后固定价格交易仅适用于科创板和创业板股票，ETF无法参与盘后固定价格交易。从科创板的实际情况看，盘后固定价格交易运行平稳，为投资者交易提供了便利，发挥了一定作用。若ETF引入盘后固定价格交易，对ETF市场的发展具有重要意义。

优化交易监管方面，坚持规则监管、精准监管，平衡好保持交易通畅和打击恶意炒作，着重对异常交易行为或涉嫌违法违规行为进行监管，防范交易风险，守牢监管底线，维护市场稳定运行。持续推进监管标准公开，发布交易监管业务规则英文版本，加强规则宣传与投资者教育，进一步明确市场预期，提升监管透明度。

上交所表示，下一步将深入贯彻“两个结合”，在充分借鉴全球最佳实践的基础上，坚持立足国情市情，坚持从实际出发，扎实细致做好交易制度优化与交易监管完善工作。上交所将抓紧完善业务方案，修改业务规则，推进技术改造，组织市场各参与主体做好相关测试及配套准备，推动完善交易制度和优化交易监管相关举措尽快落地，成熟一项推出一项，持续激发市场活力，更好服务中国特色现代资本市场建设。

深交所表示，下一步将深入贯彻落实证监会系统年中座谈会精神，紧紧围绕建设中国特色现代资本市场中心任务，秉持市场化法治化原则，借鉴国际最佳实践，结合中国特色和发展阶段特征，坚持完善资本市场基础制度，抓紧完善相关业务方案，开展业务、技术等各项市场准备，推动“交易端”系列优化举措尽快落地，成熟一项推出一项，持续激发市场活力，增强市场韧性，助力市场高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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