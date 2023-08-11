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中国支付清算协会：2022全年共处理支付业务1.06万亿笔

李 冰
2023年08月11日09:43 | 来源：证券日报
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原标题：中国支付清算协会：2022全年共处理支付业务1.06万亿笔

8月10日，中国支付清算协会官网发布《中国支付产业年报2023》（以下简称《年报》）显示，截至2022年底，我国从事支付清算结算服务各类持牌机构4775家。

据披露，2022年中国人民银行支付清算系统和其他支付系统运行稳健，全年共处理支付业务1.06万亿笔、金额10877.24万亿元，同比分别增长13.85%和15.09%。其中，银行行内支付系统全年共处理业务188.60亿笔，金额2183.00万亿元，同比分别增长2.22%和6.21%。

截至2022年底，4047家银行机构法人共开设银行营业网点22.29万个，合计开立账户141.67亿户，服务6512.84万商户。

2022年，全国共发生银行卡交易74519.45亿笔，金额1011.94万亿元，同比分别增长5.34%和0.98%。此外，去年中国支付清算协会163家收单机构类会员单位共处理银行卡收单业务753.52亿笔，金额48.54万亿元，分别同比上升36.50%和下降35.68%。

2022年网络支付业务稳步增长，银行共处理电子支付业务2789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%、4.50%。其中，网上支付业务1021.26亿笔，同比下降0.15%，金额2527.95万亿元，同比增长7.39%；移动支付业务1585.07亿笔，同比增长4.81%，金额499.62万亿元，同比下降5.19%。

《年报》显示，2022年全国银行共办理非现金支付业务4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%，业务金额增速较上一年放缓1.19个百分点；非银行支付机构共完成网络支付业务11278.19亿笔，同比增长2.42%，金额364.21万亿元，同比下降1.79%。

支付机构推动零售支付与各类场景深度融合，截至2022年底，我国共有支付机构法人201家，共设立分公司1535家，从业人员4.45万名，为个人开立支付账户64.38亿户（活动账户29.52亿户）。其中，从事银行卡收单、网络支付和预付卡业务的支付机构分别为61家、111家和113家，有45家支付机构开展了跨境支付业务。另外，截至2022年底，已备案公示收单外包机构累计达到15742家，评级覆盖面和影响力持续扩大。

此外，2022年中国支付清算协会在打击治理电信网络诈骗和跨境赌博、外包服务机构管理、收款条码规范、支付降费政策落地以及金融科技产品认证等方面取得实效。其中，基于涉赌交易风险联查和风险信息共享机制，组织清算机构开展45批次自查和38批次联查工作，发现涉赌可疑交易6万余条，发现涉赌账户4292个、涉赌商户54个。

据披露，截至2022年底，中国支付清算协会会员单位累计为市场主体让利415.48亿元。推动支付降费政策持续显现，助力实体经济回暖。同时，推动金融科技创新监管工具实施与常态化运行。全年新增辅导38个创新应用顺利公示。

支付产业网创始人刘刚对《证券日报》记者表示：“从《年报》披露数据来看，目前不同类型的支付服务市场主体发挥各自优势，共同推进支付产业向纵深发展。同时，近几年支付严监管一直在持续，机构端如何在合规化发展前提下持续优化和提升支付产品和服务，建立高效支付清算业务运营机制，提升支付业务数字化运营能力，切实服务实体经济发展，是机构端未来需要努力的重要方向之一。”

(责编：罗知之、陈键)
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