人民网北京8月11日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）记者从文化和旅游部获悉，10日，文化和旅游部办公厅发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确指出，即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

据了解，这是自今年2月，文化和旅游部接连宣布第一批和第二批恢复出境团队游国家名单以来，出境团队业务国家规模的再次扩大。此次公布的名单中，包括韩国、日本、土耳其、美国、英国、澳大利亚等国家。自此，我国恢复出境跟团游国家和地区由60个扩展至138个。

《通知》一经发布，便引起了出境产品搜索量大涨，多家旅游平台都发布了相关数据。来自携程方面数据显示，出境游产品瞬时搜索增长超过20倍，其中国庆出发时段最受关注，日本、澳大利亚等国家跟团产品热度飙升。

同时，美团、大众点评数据也显示，截至8月10日12时，平台上境外酒店的瞬时浏览量暴涨7倍。其中，日本、韩国的住宿浏览热度分别增长12倍和15倍。

“此次跟团游国家的规模扩大，对于仍处于供应链修复期的出境游是重大利好。”携程跟团游相关负责人表示，目前已经部署涉及国家和地区的产品尽快优化与上架，并结合市场需求，有序推进相关产品的营销和售卖，预计很快将迎来国庆出境游产品的热卖期。

实际上，自年初跨境政策放开以来，出境旅游已经呈现有序复苏的良好态势。中国旅游研究院近日发布的《2023年上半年出境旅游大数据报告》显示，上半年出境游目的地共计接待内地（大陆）游客4037万人次。短距离的出境游率先恢复，93.95%的游客集中在亚洲地区。

而暑假的到来更是推动出境热持续升温。据北京海关消息，7月份，北京海关在首都机场、大兴机场口岸共监管进出境航班6436架次，进出境旅客115.53万人次，分别为近3年来首次突破日均200架次和单月100万人次。

飞猪数据显示，7月平台上的签证办理量同比去年增长超13倍，其中，日本等目的地的签证办理量已超过2019年同期，而同样名列第三批恢复名单的韩国、印度、芬兰、卢森堡、瑞典等目的地，本地玩乐服务日均履约量也已全面超越疫情前同期水平。

在需求侧不断增加的同时，出境游供给端也处于稳步复苏之中，携程数据显示，截至8月7日的统计，当前跨境周均航班量已恢复至2019年同期五成以上，跨境航班均价相较去年同期则降低近8成左右，高于2019年同期一到两成。

去哪儿数据显示，随着国际航班陆续恢复，今年暑期热门城市国际机票预订量已恢复至疫情前的五成以上。第三批名单中，日本、韩国是暑期热门目的地，预订量较年初增长近10倍，机票价格降低了四成左右。

携程机票相关负责人表示，目前来看，航班运力和签证等都存在资源恢复分布不均、供小于需的情况，随着跨境旅行政策的进一步优化，供给端的复苏节奏有望加快。

美团文旅研究院院长路梦西表示，综合平台上境外旅游产品的预订和浏览热度，消费者出境游意愿持续上升，该政策的发布有利于进一步释放旅游消费潜力，充分发挥出境游的溢出效应，为全球经济复苏注入更多信心。

(责编：乔业琼、高雷)

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