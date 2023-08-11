人民网沈阳8月11日电 （记者栗翘楚）近年来，我国跨境电商快速发展，在“买全球、卖全球”方面的优势持续巩固、潜力持续释放，成为外贸高质量发展的新引擎。海关数据显示，今年上半年，我国跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%。其中，出口8210亿元，增长19.9%，进口2760亿元，增长5.7%，继续保持了好的发展势头，有效助力了我国外贸稳规模优结构。

走进沈阳综合保税区跨境电商监管仓库，五花八门的跨境商品正有序通过分拣线，伴随着扫码枪的嘀嘀声，一件件完成装箱、打包、信息录入等工序的包裹被分装上车，准备出仓。

在不远处的沈阳综合保税区海关查验场地，沈阳海关所属辽中海关监管一科王毅和同事们带着查验设备和执法记录仪在此进行查验工作。从事海关工作三年，王毅对查验流程已经轻车熟路，但他仍不敢有一丝松懈，对待每一件查验商品，都仔细核对着包装上的生产日期、成分配料等信息，并进行商品取样。待录入查验结果，并签字确认后，这些商品将很快到达消费者手中。

据了解，查验的这批商品均通过跨境电商网购保税模式进口，消费者日常网购时，显示由保税仓发货的商品，即是通过这种模式（也称为保税备货模式）。

依托保税备货模式，电商企业从海外进口的商品可以利用批量报关的方式存到海关特殊监管区域或保税物流中心（B型），等到消费者在电商平台下单付款后，商品会以快递包裹的形式从保税仓配送到消费者手中。

每年“6·18”“双十一”等电商大促，保税仓几乎都处于爆仓的状态。高峰时期，王毅和他的同事们在接单、派单、查验等重点环节进一步提高衔接度，并针对跨境商品进出区监管要求，设置专项工作小组，实施“7×24”小时全方位的通关服务，做到“购物狂欢节”通关“不打烊”，确保跨境商品第一时间送到消费者手中。

商品漂洋过海来到国内后，海关会按照跨境电商布控指令，在商品入仓前抽取需要检测的样品，送到实验室进行检测。以进口奶粉为例，实验室在收到样品后会对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、亚硝酸盐、硝酸盐等项目开展全面专业的检测，如果存在食品安全问题，将依法依规进行处置。对于不同的商品，海关检测的重点也会相应调整。

近年来，沈阳海关保税备货模式跨境电商进口仓储业务不断扩容增量，进口货值增幅显著。保税进口的跨境电商货物具有采购成本低、物流速度快、售后服务便捷等优势，在沈阳已经实现了同城“次日达”。今年上半年，沈阳海关监管保税备货模式跨境电商进口商品86万票，同比增长28.9％。

(责编：乔业琼、高雷)

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