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防秋粮作物倒伏保丰收 农业农村部安排部署防范台风“卡努”工作

2023年08月11日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月11日电 （记者李栋）据中央气象台网站消息，预计未来三天，受今年第6号台风“卡努”影响，我国东北地区将迎来强降水天气。对此，农业农村部召开东北四省区及天津、河北、山东等相关省份防台风防倒伏工作推进视频会，调度分析相关省份当前秋粮生产和农业受灾情况，分析研判台风路径及影响，进一步安排部署防台防汛抗灾救灾工作。

“台风‘卡努’带来的强降雨落区与前期高度重叠，已泄洪水库和下游江河可能再次出现泄洪漫堤，造成农田受淹。”农业农村部相关负责人介绍，当前正是秋粮作物产量形成的关键时期，前期东北地区强降雨导致农田水分饱和，玉米等作物根系松动，如果暴雨叠加大风，作物倒伏风险极高。

气象信息显示，“卡努”中心已于8月10日10时前后在韩国庆尚南道沿海登陆，预计12日凌晨以热带风暴级强度进入辽宁丹东，在辽宁东部降级为温带气旋。

“目前，其外围云系带来的降雨已扫到东北地区，吉林东部的延边、黑龙江东部的牡丹江和鸡西已出现降雨，伴有3级-4级风。预计11日-13日，受台风及其残余环流影响，吉林东部、黑龙江、内蒙古东北部有中到大雨、局地大暴雨，并伴有4级-6级风。”气象部门相关人士说。

根据会议部署，各级农业农村部门要加强与气象、应急、水利等部门沟通会商，密切关注“卡努”移动路径，提早落实防御措施；组织应急服务队，调集排水机械，加快排除田间积水；组织专家对前期受灾地区做好田间鉴定，落实分类田管、“一喷多促”等措施；加强稻瘟病等重大病虫监测防控，大力开展应急防治和统防统治，减轻病虫危害。

“各级农业农村部门必须高度重视、提早应对、严阵以待，毫不松懈抓好当前防台防汛救灾工作。”农业农村部该负责人强调。

防灾减灾形势严峻。近日，农业农村部召开专题会议，进一步部署农业抗灾救灾和秋粮生产工作。相关负责人强调，要精细抓好秋粮田管，继续发挥好包省包片和专家指导组、科技小分队作用，落实好增施肥、“一喷多促”等稳产增产措施，最大限度发挥增产因素作用，力争非灾区多增产、轻灾区保稳产、重灾区少减产。

“要持续强化农业灾害防控，紧盯台风等气象灾害，加密与气象、水利、应急等部门会商研判，及时发布预警，指导地方提早做好防御准备。”该负责人说。

(责编：乔业琼、高雷)
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