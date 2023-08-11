人民网记者 车柯蒙

“过去一些社保缴费疑难问题需要联系社保、医保、税务等部门解决，费时费心，现在只要向其中一个部门反映，就能立马解决。”近日，湖南红海人力资源公司社保经理李梦萱在办税厅工作人员的指引下，向湖南省社会保险费信息系统联合运维中心反馈社保缴费数据对账问题后，不到30分钟就处理完结。

这是推进税务系统主题教育走深走实，解决纳税人缴费人“急难愁盼”问题的缩影。记者了解到，今年以来，主题教育开展以来，各地税务部门聚焦纳税人缴费人需求，深入一线开展调查研究，进一步优化服务举措，对标解决急难愁盼问题，切实办好惠企利民实事。

主题教育中，湖南省税务局党委坚持问题导向、大兴调查研究，扎实开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，努力把调研成果转化为解难题促发展的实际行动。目前，湖南省税务局列出的71项调研问题清单，已实现25项调研成果转化运用，办好税收惠民实事。

“社保费征管流程横跨人社、税务、医保等部门，由于业务系统并存，数据流转不顺畅，群众的合法权益受到影响，反映比较强烈。”按照税务总局在主题教育中大兴调查研究的部署，湖南省税务局调研组前往基层调研，收到了恒康大药房股份有限公司董事长赵亚辉有关社保缴费难题的反映。

对此，湖南省税务局党委高度重视，在前期省局党委书记、局长曾光辉于湖南省十四届人大一次会议上提出《关于建立人社、税务、医保三部门社保费信息系统联合运维工作机制的建议》的基础上，将社保费信息系统联合运维问题作为主题教育重点工作推进解决，并下到基层再调研、再研判。

通过深入企业、社区、医院、学校等单位走访，调研组发现全省大部分的社保缴费争议，主要涉及参保人不能及时办理业务、无法第一时间查询缴费记录等信息系统运维问题。其深层次的原因集中在两个方面，一方面，社保费数据交互量大，在数据交换高峰期，人社、医保、税务部门共享平台日均数据交互量达到800多万条，数据极易拥堵、丢失，数据传输不及时、系统故障等情况时有发生。另一方面，从参保登记、征收管理到权益记录，各部门业务系统自成体系，数据处理问题需在多部门间流转，处理效率受到影响。

找到了问题的“根子”，就要开出解决的“方子”。经会商研讨，调研组主动对接人社、财政、医保等相关部门，主动牵头起草相关制度文件，主动提供联合运维场地，并将相关情况专报呈送给省人大常委会党组书记、副主任乌兰。乌兰详细了解情况后指出：“社会保障是民生工程、民心工程，省税务局提出的解决方案政治性强、惠及面广、可行度高，开展社保费信息系统联合运维是省税务局深入开展主题教育的生动实践。”

“我们迅速组建工作专班，就建立社保费联合运维机制召开专题会议研究部署，列出问题清单，提出解决方案，逐项抓好落实。”湖南省税务局社会保险费处处长匡雄介绍，省税务局主动担责、积极对接，针对联合运维工作方案先后召开5次联席会议，对其中的系统融合、数据清理、人员调度等细节理清楚、讲明白。同时，进一步健全完善工作协调机制、联合运维管理办法、联合运维服务厂商及驻场人员管理办法等制度文件，以联合运维标准对设在省税务局友谊路办公区的办公场地进行升级改造，快速铺设电路网络，架设通信专线，配备办公设施。

5月12日，湖南省社会保险费信息系统联合运维中心正式上线，省税务局、省人社厅、省医保局联合组成的运维团队入驻办公，实现一家受理问题、其他相关部门集中解决群众参保涉费问题，恒康大药房股份有限公司董事长赵亚辉受邀观摩“社保费信息系统联合运维工作机制”运行情况后表示。

自联合运维中心成立以来，截至目前已累计解决问题工单2092个，修正问题数据48万余条，及时、快速、稳妥解决了一大批涉及缴费人切身利益的问题，得到缴费人和社会各界一致好评。下一步，湖南省税务局将紧扣“信息系统”“联合运维”“工作机制”等重点事项，进一步推进部门精诚共治、打造数字政府建设的示范基地、便民利民服务的民心工程和优化营商环境的样板工程，努力把社会保障的安全网织得更密、织得更牢，把全省税务系统主题教育开展得更扎实、更深入。

“扑下身子搞调研，沉到一线解难题。”湖南省税务局党委书记、局长曾光辉表示，在主题教育中，湖南税务部门将注重做好第一批、第二批主题教育单位的衔接工作，紧紧围绕纳税人缴费人反映强烈的问题逐一开展“一对一”“面对面”调查研究，深入掌握税情民意，解民忧惠民生、暖民心办实事，以更实的调研工作、更快的成果转化，进一步推动主题教育走深走实。

(责编：乔业琼、高雷)

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