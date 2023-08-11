王绍绍、实习生王娴

当前，以人工智能、大数据、云计算、5G等为代表的新一代信息通信技术发展应用日新月异，正深刻改变着各行各业的发展方式。以人工智能为代表的数字技术正重塑着数字内容生产方式和消费模式，通用人工智能将进一步实现知识与数据双轮驱动，为企业降本增效。

工业和信息化部数据显示，2022年我国人工智能加速发展，已形成了较为完整的产业体系，核心产业规模超过5000亿元，企业数量接近4000家。智能芯片开源框架、智能终端等创新成果不断涌现，人工智能日益融入千行百业，成为驱动产业转型升级、推动新型工业化建设的重要驱动力量。

中国互联网协会理事长尚冰认为，生成式人工智能在引发新一轮智能化浪潮，为互联网行业注入强劲发展动能的同时，也伴随着数据泄露、虚假信息、算法歧视等网络和信息安全新挑战、新问题。

近年来，我国不断加强网络安全建设，网络安全产业发展动能强劲。数据显示，2022年中国网络安全产业规模近2200亿，北京、长沙、成渝地区国家三大网络安全产业园区相继成立，长三角、珠三角等网络安全产业基础优势逐步激发。

截至2022年底，我国已有21家网络安全企业上市，越来越多的互联网企业、设备厂商、电信运营商成为网络安全领域新生力量，传统安全企业、互联网企业纷纷布局数据安全赛道。

“探寻AI下的安全新变局，成为了AI技术蓬勃发展中的重要议题。”中国工程院院士邬贺铨表示，《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等数据安全政策体系的逐步完善与落地执行，为人工智能产业的高质量发展夯实坚实基座。

全国工商联副主席汪鸿雁介绍，日前印发的《数字中国建设整体布局规划》中提出，要筑牢可信可控的数字安全屏障，切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系，也充分体现了安全在建设数字中国中的重要基础作用。

“数字安全已经成为数字经济发展的焦点，人工智能等数字技术的应用本身既是安全防御的重点、手段，也是保障的有力手段，需要将大数据、人工智能、互联网等这些技术融合，提升保障能力。”邬贺铨表示，要摒弃硬件式碎片化弱协同的传统安全防护手段，向云化、服务化的理念升级。

“安全领域的服务在未来将会更加普及，360将从产业价值、客户价值、社会价值等多方面助力产业升级。”360集团创始人周鸿祎表示，随着安全挑战不断升级，传统安全方案已经难以应对数字文明时代的新挑战，企业实现体系化安全运营，存在缺平台、缺探针、缺数据、缺专家四大障碍。云化和服务化将成为安全行业发展必然趋势。

近日，360集团发布了全新多租户云化安全服务平台——360安全云。据了解，该平台基于“安全即服务”理念，为企业、城市、政府提供数字安全托管运营服务。在数字安全托管运营服务模式下，企业的安全成本投入将降至原来的1/3至1/4，针对中小微企业还将提供免费服务，让“数字安全一个都不能少”。

“数据安全是网络空间安全的基础，也是国家安全的重要组成部分。”第十三届全国政协经济委员会副主任苏波认为，除了从产业、技术、管理多个维度保障外，数字安全还需要监管体系来监督。

“相关部门应完善人工智能数据安全监管体系，用规范监管保障安全发展，加快完善人工智能健康发展的监管规则和法律法规，推进明确人工智能数据安全法律原则，确立和明确不同参与主体在人工智能生命周期各阶段所享有的数据权利与承担的安全责任。”苏波说。

(责编：鲁婧、高雷)

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