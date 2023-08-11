记者8月11日从国家开发银行获悉，该行积极为京津冀等受灾地区提供应急和灾后重建融资支持，服务灾区生活物资保供和交通、电力、通讯基础设施修复等，8月以来已发放应急贷款8.65亿元。

据了解，连日来，国家开发银行加快开展应急贷款授信评审和贷款发放工作，及时为受灾地区提供资金支持。8月9日至10日，该行河北分行向张家口众联国控资产管理集团有限公司等4家企业授信4.4亿元应急贷款并实现发放1.5亿元，用于支持因灾损毁基础设施的应急维护修复；天津分行向天津市交通（集团）有限公司发放1500万元应急贷款，并向天津静泓投资发展集团有限公司等2家企业授信1.2亿元，用于城市基础设施修缮维护。此前，该行北京分行已先后向物美科技集团有限公司和北京华联集团投资控股有限公司发放7亿元应急贷款，用于支持灾区物资投放和保障市场供应等。

此外，国家开发银行正加强与文化和旅游部对接，积极为有关地区因暴雨受损的文旅项目提供灾后重建贷款支持。

国家开发银行普惠金融部有关负责人表示，该行将密切跟踪各地汛情动向，加强与地方政府沟通对接，主动跟进地方应急部署和政策要求，充分摸清受灾情况、应对措施和资金需求，及时提供灾后重建融资支持，切实发挥开发性金融在特殊时期服务保障社会民生的作用。（记者刘羽佳）

(责编：杨光宇、卫嘉)

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