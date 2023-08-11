新华社北京8月11日电（记者姚均芳）8月11日，中证规模指数系列迎来扩容，中证2000指数正式发布，进一步丰富了规模指数的体系层次。

沪深交易所下属中证指数有限公司表示，此次发布的中证2000指数是从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本，反映市值规模较小证券的市场表现。中证2000指数与沪深300、中证500、中证1000指数形成互补，共同构成中证规模指数系列，刻画沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

据中证指数有限公司统计，截至7月底，指数的2000只样本合计总市值约9.32万亿元，占沪深A股市值的比例为10.05%。其中，指数样本的平均市值为46.62亿元，市值中位数为41.98亿元，1963只样本市值低于100亿元，1315只样本市值低于50亿元，较好表征了资本市场上小微市值上市公司的整体表现。

中证指数有限公司表示，中证2000指数的发布，使得规模指数能够更完整表征境内资本市场上不同市值规模上市公司证券的整体表现。未来，中证指数有限公司将持续完善指数体系，更好发挥资金引导功能，助力产业转型升级，促进实体经济高质量发展。

(责编：杨光宇、卫嘉)

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