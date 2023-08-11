人民网北京8月11日电 （记者李栋）乡村振兴既要塑形，也要铸魂。近年来，农粮企业发挥自身优势，在激发青少年科学兴趣，培养创新精神方面起到了积极作用。近日，由中粮集团主办的2023年“少年行·中粮情”帮扶县优秀中小学生夏令营活动在京举行，旨在让青少年感受到科技强国、实业报国的精神力量，在心里播下乡村振兴的希望种子。

对来自西藏洛扎县的15岁少年旦增罗布来说，这既是第一次来到首都北京，也是第一次近距离感受农粮食品加工中的现代科技。“没想到家乡随处可见的青稞居然有这么高的营养价值，可以做出这么多美味又健康的食品，我长大以后也想学习农业科技，让大家尝到更多我们家乡的农产品。”旦增罗布对将来满怀信心。

据了解，西藏洛扎县、青海门源县、江西修水县都是中粮集团乡村振兴定点帮扶地区。中粮集团相关负责人介绍，夏令营活动正是中粮集团以教育为切入点的帮扶做法之一。

“作为农粮领域的国有龙头企业，中粮集团目前承担的定向帮扶地区覆盖多个少数民族区域。”该负责人表示，助力乡村振兴央企要有担当，通过坚持长期扎根乡村，反哺乡村、惠及农民，调动了一切因素助力乡村振兴，帮助当地群众实现共同富裕。

该负责人介绍，一方面发挥自身农粮全产业链优势，结合帮扶县当地资源禀赋，通过产业引领、消费拉动、科技赋能等措施，帮助帮扶地区的乡村特色产业发展壮大。另一方面，通过对帮扶地区进行长期支持投入，志智双扶，推进了当地教育文化振兴。

“作为助力脱贫地区乡村振兴、推动农业农村现代化的‘排头兵’，中粮集团正在以多种形式点亮帮扶地区孩子们的理想之光，以教育帮扶照亮乡村振兴之路。”该负责人说。

(责编：鲁婧、高雷)

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