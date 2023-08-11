新华社北京8月11日电 题：国资央企多措并举助力高校毕业生就业

新华社记者王希

拓展岗位资源、开展夏季招聘、加力落实稳就业政策……记者从国务院国资委获悉，国资央企统筹国家所需、企业所能，多措并举促进高校毕业生就业。截至目前，今年中央企业、全国国资监管系统国有企业招收高校毕业生人数均已超过去年同期水平。随着国企夏季招聘陆续开展，预计今后一段时间招聘量还会有所增加。

充分挖掘岗位潜力

企业高质量发展是稳就业的前提，而高端人才是推动企业发展的重要动力源。

国务院国资委鼓励国资系统挖掘岗位潜力，增加开展夏季招聘，尤其是推动企业根据发展战略性新兴产业、建设世界一流企业等需要，采取扩大有效投资、超前储备人才等务实举措，努力实现提质增效与促进就业并举。

材料科学与工程专业硕士毕业生黄颢，在海外完成学业后选择回国发展，今年顺利入职中国石化下属的一家综合性科研机构，目前正在参加企业组织的新员工入职培训。

“中石化石科院技术实力雄厚，旗下新能源研究所开展的催化剂应用与性能提升等研究内容与我硕士阶段科研方向对口，相信在这里能让我充分发挥专业特长。”他说。

中国石化人力资源部门相关负责人表示，近年来，集团超前引进新能源、新材料等领域高素质毕业生，加大基础研究、科技创新、新产业发展等方面人才储备力度，2021年至2023年连续三年招聘计划人数超过1万人，招聘规模稳中有增。

据了解，2023年中国铁建计划招收高校毕业生超1.7万人，超过去年实际招聘数量；中核集团将集中秋招调整为全年性招聘，动态发布校招岗位，全年组织开展专项招聘、秋招、春招、夏招补录等招聘活动，全力保障高校毕业生实现更高质量、更充分就业。

强化帮扶、搭建平台

日前，新疆大学土木工程专业2023届毕业生穆合普力·库尔班收到了中铁十四局三公司的入职培训通知。“在应聘时我了解到企业在新疆有不少建设项目，如今有机会成为其中一员，用自己所学建设美丽家乡，我感到十分荣幸。”穆合普力·库尔班说。

中国铁建有关负责人表示，企业以“传帮带”培养模式为基础，指定培养导师，对来自边疆地区的毕业生进行全方位指导，帮助他们做好职业规划。

近年来，国务院国资委鼓励企业深化就业帮扶，在脱贫地区、民族地区、边疆地区投资兴业和承建工程项目过程中，积极吸纳当地大学生、脱贫家庭毕业生、民族地区毕业生在当地就业。

此外，国资央企还在增强供需匹配方面发力，通过多渠道投放招聘信息、灵活调整招聘形式等举措，为求职者创造更为便利的条件。

云端宣讲、直播带岗、元宇宙双选会……中核集团创新招聘形式，单场线上宣讲会吸引超过20万人次观看，单场双选会超过两千人面试。

今年，国务院国资委继续会同相关部门开展促就业“国聘行动”，指导中智公司、国投人力公司两家专门从事人力资源服务的中央企业，运用“中智招聘”“国聘”招聘平台，组织开展线上线下招聘活动。

落实落细稳就业政策

国资央企促进高校毕业生就业，是一项系统性、持续性工作。

据了解，国务院国资委已会同有关部门制定印发了进一步完善人才市场化招聘机制的规范性文件，指导企业采取市场化方式做好高校毕业生招聘工作。

国务院国资委明确，要落实落细优化调整的稳就业政策，加大对吸纳就业能力强的行业企业扩岗支持，加快释放政策红利。

筑巢引凤，既要引得来，更要用得好。中国石化制定实施青年英才“朝阳工程”，从毕业生入职抓起，用8年左右时间开展递进式系统培养，通过集中培训、岗位实习、导师带徒、轮岗锻炼等措施，让各类毕业生引得进、留得住、用得好、成长快。

揽才没有“休止符”。据了解，国务院国资委在今年7月召开的国资央企促进高校毕业生就业工作推进会上，就对国资央企招录2024届高校毕业生工作作出了部署。

此次会议要求，中央企业和地方国有企业要力争今年8月底前完成2024届高校毕业生招聘计划制定，9月、10月陆续提供一批优质岗位，尽早锁定一批高素质目标人选。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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