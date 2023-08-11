原标题：超实用！教你轻轻松松看懂食醋的“名片”

作为生活中的常见调料，食醋食品标签上的指标都有哪些含义？陈醋、米醋、果醋等不同种类的食醋有哪些区别？

小优教你读懂食醋食品标签，从此选醋不发愁！

(责编：崔元苑、李源)

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