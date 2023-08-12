原标题：第十一届互联网安全大会：筑牢数字安全屏障 共启数字经济时代新篇章

8月9日至10日，第十一届互联网安全大会（简称ISC 2023）在北京国家会议中心举办。作为本次大会的战略合作伙伴，南京赛宁信息技术有限公司（以下简称：赛宁网安）主办 “安全运营实践论坛”，邀请中国工程院院士邬江兴院士与业界专家共同探讨“验证评估帮助安全运营提质增效”，探索数字经济下的新技术、新业态、新发展。与此同时，赛宁网安凭借在安全验证评估领域的技术积累和产品创新，重磅亮相数字安全成果展。

多项精彩活动同步开启

ISC 2023以“安全即服务 开启人工智能时代数字安全新范式”为主题，聚集全球安全先锋、专家智囊、行业领袖深度参与，搭建起“政产学研用”国际交流平台，赋予安全即服务新时代内涵，擘画数字安全与AI技术融合发展新蓝图。

作为全球安全行业发展趋势风向标，ISC 2023囊括开幕式、联合峰会、生态大会、技术及产业论坛、特色活动、数字安全成果展、ISC数字小镇等八大板块近百场活动，紧贴数字安全前瞻观点。

关键信息基础设施是数字经济社会运行的神经中枢，是数字安全的重中之重。8月9日下午，由赛宁网安主办、ISC互联网安全大会组委会协办的“安全运营实践论坛”成功举办。本次论坛以“验证评估帮助安全运营提质增效”为主题，针对关键信息基础设施面临的安全威胁，重点讨论关基单位检测评估新要求及解决方案。

论坛上，中国工程院院士邬江兴与中关村科学城管委会副主任何健吾发表重要致辞。随后的主题演讲环节共邀请到9位业界安全专家，围绕安全验证评估议题，探讨如何构建有效的安全验证评估防御体系，以及验证评估在安全运营中的作用与实践经验，其中，赛宁网安发布了安全验证评估体系，重点研究关基单位网络安全保护能力提升办法。

赛宁网安CEO谢峥介绍，目前，基于网络靶场可以开展的人才培养、攻防竞赛、攻防演练等业务都已趋于成熟，竞争也逐渐白热化，但是如何基于靶场开展验证评估工作，是国内的产学研各界都在思考的问题。验证评估作为关保标准中的重要指标、关基行业安全运营的重要闭环，会将会成为“产学研用管”各界关注的重点业务方向。今年，赛宁网安基于仿真和攻防两大核心技术，通过自研的数字孪生靶场还原各行业的验证评估环境，以实战能力为关键导向，保障关基单位提升安全实战能力，受到电力、能源、金融等越来越多的关基单位高度认可和充分信任。

谢峥指出，未来安全技术演变的一个重点方向是人工智能，而数字孪生靶场也需要与人工智能相结合，可以减少很多冗杂的工作量，弥补更多关基单位在能力上的问题，目前赛宁网安也在做融合测试，相信人工智能将很快可以应用在靶场领域和验证评估等业务。

赛宁网安重磅亮相数字安全成果展

ISC 2023期间，赛宁网安携公司产品全景图、核心业务体系、多系列数字安全解决方案以及优秀的行业案例等综合能力参与数字安全成果展，开设“网络防诈骗大闯关”和“puzzle解锁挑战”等多个趣味游戏环节，吸引现场领导、嘉宾、观众参与其中，增强安全意识的同时，深入了解赛宁综合安全业务与全面的数字安全解决方案。

赛宁网安产品营销经理张春晓在开放路演环节，以“Web主动防御解决方案”为主题分享报告，让现场观众和客户重点了解赛宁“主动对抗，以攻制防”的产品理念及应用实践。

下一步，赛宁网安将以前瞻性的战略眼光布局未来，筑牢数字安全屏障，携手合作伙伴与关键客户共谋数字安全创新发展，共启数字经济时代新篇章。（陈璐璐）

(责编：曹淼、李源)

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