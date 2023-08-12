原标题：【在这片辽阔的土地上40】靠科技，茫茫戈壁瓜果飘香

【在这片辽阔的土地上40】

盛夏，祁连山北麓，巴丹吉林沙漠南缘。戈壁炎风，伴着漫漫黄沙，吹得人睁不开眼，燥得人嗓子冒烟。

“20多年前，我第一次来甘肃酒泉的时候，戈壁夏日也是这般酷烈。”中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员蒋卫杰对记者说。

“瞧这滩上，一马平川，能建多少大棚，长出多少瓜果！”和20多年前不一样的是，他当年的这句感慨，如今已经变成现实——茫茫荒滩上，一排排近百米长的半透明温室大棚，在骄阳下泛着淡淡的水蓝色。这里，是全国最大的戈壁生态农业示范区。

“呦，蒋老师来了！”近处一间大棚门口，探出一张黑黝黝的笑脸，说话的是酒泉市肃州区总寨镇种植大户范立德。

甫进大棚，便被热乎乎的水汽拥裹。一行行番茄已长到拳头大小，挤挤挨挨在枝头，红亮亮、沉甸甸，仿佛等不及要蹦下来。

“那边棚里，我的小吊西瓜、无花果、葡萄也长得不错。”范立德喜不自胜地叨叨着自家棚里的宝贝，“蒋老师教的法儿可真好使，扣上大棚，戈壁滩变成了大果园！”

千百年来，河西走廊可是“风吹石头跑、遍地不长草”啊！蒋老师使了什么妙法？

“你闻闻，这里可有土腥味？”蒋卫杰带记者来到另一间温室。

还真是，棚里润得清新，没有丁点儿土味。“要想搞种植，土壤、水和阳光必不可少。这里尽是沙子石头，哪有土可用？所以，20年前，我们就下定决心，这里的栽培不用土！”蒋卫杰解释。

“不用土，用什么？”

“喏，就是一方方就地取材的基质。”他拨开番茄根部地膜，一方方棕白相间的碎粒露了头，正是它们代替泥土，成了蔬果的营养源，“烂菜叶、秸秆、蘑菇菌渣，没用的炉渣，还有牛粪、猪粪……只要科学调配发酵，效果比泥土还好呢！”蒋卫杰很是得意：“国际上无土栽培，一般用营养液，但成本高、管理烦琐，用在这戈壁滩上不接地气，种植户咋会买账？”

戈壁种菜，水也是关键。天干少雨，水从哪儿来？记者疑问。

蒋卫杰手朝远方一指：“看，就是那里！”顺着手指望去，远处绵延的祁连山上，白雪皑皑。“酒泉天干地不干，和这里的大田作物一样，蔬菜水果喝的也是冰川融水。不过，它们是论‘滴’喝。”

通过修建水渠、管道，再铺设膜下滴灌、喷灌管线，附近的冰川融水被输送到大棚园区，一行一行、一滴一滴喂到植物根部。

“能省多少水？”

“种番茄，每亩比大田节水近四成，产量高出好几倍！”蒋卫杰煞是自豪。

想靠戈壁农业挣到钱，光解决水和土的问题还不够。

“种大棚比普通大田精细得多，人工也是很大一块成本，得从科技角度想新招。”蒋卫杰说，他们为温室大棚量身定制了一套水肥一体化设备，滴灌水的同时将液体肥料也一并喂到植物“嘴”里，省去了人工施肥的麻烦。

记者看到，每个大棚中央都有传感器系统，农户只需打开手机App，就可以查看大棚里的温度、二氧化碳浓度、水肥供应数据；点点屏幕，就能自动给作物上“空调”或“暖气”；大棚顶端统一装备了臭氧杀菌设备，棚内瓜果授粉靠专门施放的熊蜂“做媒”，红蜘蛛等害虫则依托科研人员带来的丽蚜小蜂等“对付”……

“大棚种植本来是操心的活儿，但用上这高科技，再雇上些人手，一年冬夏两茬瓜果，40个棚我都干起来了！”范立德话里透着得意。

“收入咋样？”

“不瞒你说，一年六七十万纯利。”范立德嘿嘿一笑，“镇上好多人跟着我成立了农业合作社，如今都吃上了‘瓜果饭’。”

据了解，截至2022年底，酒泉市已开工建设戈壁生态农业产业园、示范点122个，万亩园区12个、千亩园区32个，戈壁生态设施农业面积达17.6万亩——昔日的丝路重镇，在戈壁荒滩掀起了一场亘古未有的农业技术革命。

（本报记者 杨 舒 宋喜群）

(责编：罗知之、杨迪)

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