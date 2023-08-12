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凭机械，悠然种棉遍地生金

2023年08月12日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：【在这片辽阔的土地上40】凭机械，悠然种棉遍地生金

【在这片辽阔的土地上40】

炎炎夏日，天山北麓火伞高张。在准噶尔盆地南缘，新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场50多万亩棉田，白的、黄的、红的棉花，开成了一望无际的云霞。

正是田间管理的关键期，偌大棉田，却没见几个人影。

“嗡嗡嗡……”一台大型无人机飞过头顶，悬浮在棉花枝头，喷洒下阵阵白雾。

“过去，种棉花全靠一双手。种400亩棉花，雇20个人还不够。现如今，有了一个个‘高科技’帮手，‘背着手’就能种棉花！”芳草湖农场十四连种棉大户刘巨良指着无人机说，“比如‘打花叉’，过去靠人工，一人一天最多干8亩地。现在用上无人机，一台一天能干四五百亩。”

新疆地域辽阔，适合机械作业。十多年前，大农机的引入，就让棉花的生产效率大大提高，但是，还有短板需要补齐。以采收为例，“如果用手采，一个熟练的采棉工，一个月下来也就能采10亩地，采棉季往往要延续两个月之久。有一年没请够工人，雪白的棉花在地里淋雨冻雪、发霉变质，可把我心疼坏了”。回想往事，刘巨良还觉得心疼。

怎么办？

2012年开始，团场里陆续出现的采棉机，看得刘巨良心里痒痒：省时省力、效率高、采得快。2015年，他下定决心凑够了120万元首付，把一台总价320万元的采棉机开回了家。

刚开始那几天，他吃不好睡不香，生怕这大家伙砸手里。没想到，他赌对了。

第二年，这台大家伙早早采完了自家棉，开足马力驰骋在芳草湖和呼图壁县的棉田里，当季结束，刘巨良一算账：共采收了1万多亩棉花。刨去成本，净赚百十万元！

2016年，随着配套种植技术的成熟，采棉机在兵团大面积推广开来，人工采棉基本退出了历史舞台。

为了管好这台大家伙，刘巨良把大学刚毕业、在北京上班的儿子刘广宇叫回来，专门负责采棉机的运管。头脑灵活又勤快的刘广宇，为采棉机配备了5人团队：2名驾驶员，2名辅助员，1名后勤保障员，整个采棉季人歇机不停，昼夜不停作业。

“有规模，效益更好。”刘广宇联合亲朋好友陆续购买了6台采棉机，成立了尚乐农机专业合作社，把采棉版图扩展到呼图壁县、昌吉州，甚至开入南疆采棉。原来采购的箱式散花采棉机，也升级为打包采棉机，实现了棉花采收不落地。

这个月，刘广宇和他的尚乐农机合作社又迎回一台崭新的采棉机。在合作社院子里，记者目睹了这台崭新的大家伙：长10多米，宽和高都有5米多，光轮胎都有一人多高！“它一天轻轻松松采500亩地，相当于1500名工人。”刘广宇笑得很舒畅。

不独采棉机，如今的戈壁棉田里，植棉的各个环节都告别了人工操作。

“从犁地、播种，到灌溉、灭虫，再到打顶、收获，还有秸秆还田、残膜回收，全部实现机械化。拿播种来说，在北斗导航精准定位辅助下，一台播种机一次性可完成铺设地膜、滴灌带、精量播种3项作业，每公里田垄播种误差不超过2.5厘米，确保了后期采棉的效率和采净率。”兵团第六师芳草湖农场农业发展服务中心主任郭强告诉记者：“土壤墒情站、自动阀门控制器、水肥一体装置、巡田无人机、物联网虫情监测仪……这些智能化设备，让作物的长势和病虫害情况尽收眼底。”

这些年，越来越多的大农机，驰骋在天山南北的棉田里。眼下，兵团现有采棉机近3000台，棉花机采率超过95%，辐射带动新疆3000万亩棉花实现全程机械化。新技术的推广应用，让植棉户意气风发。刘巨良说，自己在地里摸爬滚打了几十年，“现在感到前所未有轻松”。

（本报记者 李 慧 尚 杰 赵明昊）

(责编：罗知之、杨迪)
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