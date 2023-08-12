“卡努”北上 东北地区警惕“台风雨”
2023年08月12日08:38 | 来源：光明日报
小字号
原标题：“卡努”北上 东北地区警惕“台风雨”
本报北京8月11日电（记者陈海波）中央气象台11日发布消息称，今年第6号台风“卡努”北上，即将进入我国辽宁省境内，其外围云系已经给东北地区东部带来强降雨，预计该风雨影响将持续至13日，辽宁、吉林、黑龙江将有大到暴雨，局地大暴雨。
据中央气象台介绍，8月11日下午至13日，辽宁、吉林、黑龙江等地部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨；大部地区累计雨量30至80毫米、局地100至150毫米，辽宁东部局地将超过200毫米。
气象专家提醒，松辽和海河流域目前江河湖库水位较高，多地遭受洪涝灾害。此次强降雨过程将使汛情发展、水位复涨，部分地区可能重复受灾，建议上述地区强化防汛救灾工作，防范可能造成的洪涝、城乡内涝和山洪、地质灾害。
目前正值东北地区作物产量形成关键期。未来几天，“卡努”风雨影响区域与前期受渍涝灾害地区高度重叠，将加重渍涝。同时，大风可能导致玉米等作物倒伏。专家提醒，相关地区要加强防范，做好田间管理。
(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：前七个月社会融资规模增量累计22.08万亿元
- 人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年前七个月社会融资规模增量累计为22.08万亿元，比上年同期多2069亿元。7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。…
- 人民银行：7月末社会融资规模存量365.77万亿元
- 人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年7月社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，2023年7月末社会融资规模存量为365.77万亿元，同比增长8.9%。 其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为228.9万亿元，同比增长11%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.83万亿元，同比下降17.8%；委托贷款余额为11.32万亿元，同比增长4%；信托贷款余额为3.79万亿元，同比下降3.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.55万亿元，同比持平；企业债券余额为31.37万亿元，同比下降0.4%；政府债券余额为63.98万亿元，同比增长10.1%；非金融企业境内股票余额为11.18万亿元，同比增长10.6%。…
- 评论
- 关注