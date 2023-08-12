原标题：紧急预拨14.6亿元支持京津冀黑吉防汛救灾

本报北京8月11日电（记者鲁元珍）针对近期京津冀及东北地区严重暴雨洪涝灾害，8月11日，财政部、应急管理部紧急预拨14.6亿元中央自然灾害救灾资金，支持京津冀及黑龙江、吉林5省（市）防汛救灾工作，重点用于受灾群众救助，保障好受灾群众基本生活，迅速启动倒损住房恢复重建等事项，确保受灾群众生活得到妥善安置，尽快恢复灾区生产生活秩序。

加上此前已预拨资金，入汛以来，中央财政已下达各项防汛救灾资金77.38亿元，其中京津冀及黑龙江、吉林5省（市）50.89亿元，有力支持灾区应急抢险救援、受灾群众救助、农业生产恢复、水利设施水毁灾损修复、水毁公路抢通等工作。财政部要求各省级财政部门及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，支持做好防汛救灾各项工作。

(责编：罗知之、杨迪)

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