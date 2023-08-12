邢 萌 吴晓璐

原标题：大宗交易纳入互联互通达成共识

8月11日，为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“互联互通”），促进两地资本市场共同发展，中国证监会和香港证监会发布联合公告，宣布就推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通达成共识。实施细节和正式推出日期将由两地交易所另行公布。

同日，沪深交易所表态，将认真贯彻落实两地证监会共识，会同相关各方，积极研究制定大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通实施方案。

市场人士表示，这是优化互联互通机制安排、促进内地和香港金融市场互利共赢的最新务实举措，有利于提高交易便利性和市场活跃度，丰富两地投资者参与对方市场的方式，更好满足投资者多元化交易需求。

大宗交易，一般是指单笔交易规模显著高于市场平均水平的交易。为避免大宗交易对市场产生影响，境内外主要证券市场均建立了专门的交易机制，在交易方式、价格确定机制、信息披露等方面采取差异化安排。沪深交易所推出大宗交易机制以来，市场运行平稳有序，香港市场非自动对盘交易机制也是香港投资者普遍使用的一种重要方式。目前港交所的非自动对盘交易类似于大宗交易。

目前，沪深港通机制运行平稳，交易活跃，已成为内地和香港投资者参与对方市场的重要渠道。自沪港通、深港通先后开通以来，沪深交易所在中国证监会统一部署下，持续优化完善交易安排，扩大标的范围，丰富标的品种，受到市场的广泛关注和认可。

数据显示，截至2023年7月底，沪股通累计净流入1.02万亿元，成交50.57万亿元；沪港通下港股通累计净流入1.22万亿元，成交17.19万亿元。深港通机制运行平稳、交易活跃，深股通累计成交55.2万亿元，跨境资金净流入9300余亿元；深港通下港股通累计成交13.47万亿元，跨境资金净流入1.13万亿元，为两地资本市场持续健康发展作出积极贡献。

互联互通机制纳入大宗交易（非自动对盘交易），将进一步丰富互联互通交易方式，提高两地投资者特别是专业机构的交易便利度，有利于进一步提高市场流动性，提升市场活跃度，增强市场价格发现功能，促进资本市场高质量发展。

据了解，下一步，中国证监会、香港证监会将指导两地交易所及结算机构做好大宗交易（非自动对盘交易）涉及的业务、技术和监管安排的研究，充分征求市场意见，制定实施方案。

上交所表示，下一步将会同相关各方，全面系统梳理两地市场差异，研究大宗交易涉及的业务、技术和监管等安排，在充分征求市场意见基础上，尽快制定互联互通下开通大宗交易（非自动对盘交易）实施方案，持续优化完善互联互通机制，助力实现资本市场高水平双向开放。

深交所表示，正与相关各方共同研究互联互通下开展大宗交易（非自动对盘交易）的实现方式，将在充分征求市场意见的基础上，研究制定业务方案，完善业务、技术和监管等配套安排，保障深港通下的大宗交易（非自动对盘交易）平稳落地。下一步将继续发挥区位优势和平台功能，主动融入粤港澳大湾区和先行示范区建设，持续优化拓展互联互通机制，助力资本市场高水平双向开放。

(责编：罗知之、杨迪)

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