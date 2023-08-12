吴晓璐

原标题：证监会集中修改、废止42部证券期货制度文件

据证监会网站8月11日消息，近日，证监会集中修改、废止42部证券期货制度文件。

证监会表示，为贯彻落实《规章制定程序条例》《证券期货规章制定程序规定》等相关要求，证监会近期组织对证券期货规章制度进行了清理，决定对6部规范性文件的部分条款予以修改，对1部规章、23部规范性文件、12件部函等文件予以废止。

近年来，证监会持续开展证券期货规章制度系统性清理，不断增强制度规则的体系性和透明度，资本市场法规体系更加科学完备。此次清理工作结合近期资本市场改革以及上位法制定情况，对不适应改革要求、不符合上位法规定或者已经失效的规则予以修改、废止，是对证券期货规章制度体系的又一次阶段性清理更新，主要包括:

一是根据改革要求和上位法制定情况，对《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》等6部规范性文件的部分条款进行适应性调整，包括调整相关文件的制定依据等。

二是鉴于所规范事项已由新的规则予以规范或者已不存在等情形，对《关于境外上市公司非境外上市股份集中登记存管有关事宜的通知》等36部制度文件予以废止。

证监会表示，下一步将继续推进资本市场制度规则“立改废释”和体系优化，不断提高证券监管透明度和法治化水平，为建设中国特色现代资本市场提供更加强有力的法治保障。

(责编：罗知之、杨迪)

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