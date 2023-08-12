原标题：前7个月人民币贷款 增加16.08万亿元

中国人民银行11日发布的金融统计数据显示，7月份我国人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元。前7个月人民币贷款增加16.08万亿元，同比多增1.67万亿元。

中国人民银行的数据显示，7月末，我国人民币贷款余额230.92万亿元，同比增长11.1%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高0.1个百分点。

7月份，住户贷款减少2007亿元，企（事）业单位贷款增加2378亿元，票据融资增加3597亿元，非银行业金融机构贷款增加2170亿元。

从货币供应看，7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。

狭义货币（M1）余额67.72万亿元，同比增长2.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.8个和4.4个百分点。

另外，前7个月人民币存款增加18.98万亿元，同比多增1290亿元。7月当月人民币存款减少1.12万亿元，同比多减1.17万亿元。其中，住户存款减少8093亿元。

此外，同日发布的社会融资数据显示，7月末，我国社会融资规模存量为365.77万亿元，同比增长8.9%。7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。前7个月社会融资规模增量累计为22.08万亿元，比上年同期多2069亿元。

据新华社

(责编：罗知之、杨迪)

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