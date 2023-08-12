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开拓新增长点，跨境电商注入外贸新动能

2023年08月12日08:51 | 来源：北京青年报
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原标题：开拓新增长点，跨境电商注入外贸新动能

外贸是促进经济增长的“三驾马车”之一，是畅通国内国际双循环的关键枢纽，而跨境电商已成为外贸发展最具成长性的主渠道之一。企业积极探索，政策加大助力，多方多措并举，将为跨境电商打开更广阔的发展空间。着眼长远，作为外贸发展的新动能、转型升级的新载体和高质量发展的新抓手，跨境电商将在政策和环境的鼓励下持续、快速、健康发展，推动我国加快从贸易大国迈向贸易强国。

海关总署最新数据显示，今年上半年，我国跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%。其中，出口8210亿元，增长19.9%，进口2760亿元，增长5.7%，保持向好发展势头，有效助力我国外贸稳规模优结构。另据统计，我国现存跨境电商相关企业6.7万余家，其中今年上半年新增注册相关企业8380余家，与去年同期相比增加30%。

跨境电商是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。与传统贸易方式相比，跨境电子商务依托互联网，突破了时间、空间限制，既让国外采购商能足不出户完成在中国的采购，也让中国供应商免去舟车劳顿把货卖到全球各地。

加快发展跨境电商等外贸新业态新模式，一方面有利于通过跨境电商扩大进口，促进贸易平衡发展，让更多全球优质商品通过跨境电商渠道进入中国市场，满足国内消费升级的需求；另一方面也有利于鼓励更多的中国商品、中国品牌、中国服务通过跨境电商走出去，挖掘中国制造、中国供应链优势开拓全球市场，把更多的消费福利带给全球消费者。

新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。跨境电商是当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。世贸组织的报告预测，到2026年之前，全球B2C跨境电商将保持27%的增速。近年来，我国跨境电商快速发展，在“买全球、卖全球”方面的优势持续巩固、潜力持续释放，正在成为我国外贸的增长点。特别是在当前全球经贸形势变得更加严峻，跨境电商以模式新、应变快、成本低等特点，成为外贸高质量发展的新引擎。

商务部数据显示，我国跨境电商建设独立站超20万个，综试区内跨境电商产业园约690个，跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到目前的5%左右。海关数据显示，2022年我国跨境电商进出口规模首次超过2万亿元，达到2.1万亿元，呈现出“进出口规模再创新高、贸易伙伴更趋多元、消费品占比进一步提升、业态发展头部效应明显”等新气象，为中国外贸发展不断注入新动能。

我国跨境电商的快速发展，离不开从国家到地方层面的政策支持。近年来，国务院先后分6批设立了跨境电商的综合试验区，出台了包括提升通关效率、降低跨境电商企业出口退运成本、完善配套设施等一系列支持政策，为跨境电商企业做好服务保障，解决后顾之忧。从设立跨境电子商务综合试验区、建设数字口岸，到开展跨境电商企业对企业出口试点，从优化跨境电商进口商品退换货监管，到大力建设中欧班列、国际海运等跨境物流运输体系，一揽子举措持续发力，跨境电商发展迎来“天时地利人和”。

据介绍，下一步将大力发展“跨境电商+产业带”，依托中国165个跨境电商综合试验区，结合各地的产业禀赋和区位优势，推动更多地方特色产品更好地进入国际市场。同时，支持指导跨境电商综合试验区进一步优化服务平台功能，引导海外仓企业对接线上综合服务平台，力争集通关、税收、金融、海外仓储功能于一体，实现“一点接入、一站式”综合服务。凡此种种，都将推动跨境电商发展迈上新台阶。

外贸是促进经济增长的“三驾马车”之一，是畅通国内国际双循环的关键枢纽，而跨境电商已成为外贸发展最具成长性的主渠道之一。企业积极探索，政策加大助力，多方多措并举，将为跨境电商打开更广阔的发展空间。着眼长远，作为外贸发展的新动能、转型升级的新载体和高质量发展的新抓手，跨境电商将在政策和环境的鼓励下持续、快速、健康发展，为我国外贸再创辉煌注入新的活力，推动我国加快从贸易大国迈向贸易强国。

(责编：罗知之、杨迪)
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