新华社“雪龙2”号8月12日电（记者魏弘毅）8月12日，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队乘坐“雪龙2”号极地科考破冰船航行至北纬81度附近海域，正式开始海冰综合调查作业。

北京时间凌晨5时左右，“雪龙2”号搜寻到合适的作业海冰。经先遣科考队员探察完冰面安全区域后，执行首站海冰综合调查作业的科考队员携带科考设备，沿着舷梯步行下冰。随后，科考队员分别进行了海冰物质平衡浮标布放、海冰冰芯采集、无人机海冰光学观测等9项作业。整个过程持续约5小时。

中国极地研究中心（中国极地研究所）副研究员、大洋队海冰环境组组长林龙介绍，海冰综合调查作业是此次北冰洋科考的重要环节之一，主要任务包括冰基浮标布放、海冰采样、冰上试验三个部分。

林龙表示，根据作业时间的不同，本航次海冰综合调查分为短期作业站位和长期作业站位两种。每个短期作业站位作业时间为4至5小时，而长期作业站位时间则可持续3至5天。此外，考察队将借助作业中布放的无人值守设备对海冰进行长期观监测。

中国极地研究中心（中国极地研究所）工程师、大洋队队长陈超表示，本次北冰洋科考海冰综合调查将体现诸多科考创新，如首次在北极布放次网格尺度浮标阵列、首次在北冰洋使用延绳钓方法调查冰下鱼类等。

海冰综合调查作业是在考察队结束第一阶段任务——中北冰洋太平洋扇区大洋科考主要作业任务后立即开始的。根据计划安排，考察队将继续前往位于北纬85度附近的加克洋中脊区域，抵达后将开展洋中脊地质和地球物理相关专业的调查工作，航行期间根据海冰情况择机开展海冰综合调查。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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