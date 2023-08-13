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资管行业如何高质量发展？业界期待“大资管”合力

高志苗
2023年08月13日08:48 | 来源：中国新闻网
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“融汇大资管合力是资管行业实现高质量发展的有效途径。经过多年发展，中国资管行业边界逐渐被打破，迎来了竞争、创新、混合经营的新时代，大资管行业生态正在形成。”浦发银行行长潘卫东12日在2023资产管理年会上如是说。

2023资产管理年会当天在上海举行，业界专家普遍认为，从2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称资管新规)出台，到2022年资管新规正式实施，目前，资产管理行业适应新变化迎来新的发展机遇。

何为“大资管”？国家金融与发展实验室理事长、中国社会科学院学部委员李扬解释，2012年之前，中国资管行业发展相对滞后。2012年，中国监管部门陆续出台新政，使得中国资管行业步入具有竞争、创新、混业经营等为特征的“大资管”时代。

近年来，随着银行理财标准化资产配置规模迅速扩大，基金、券商、保险等资管经验丰富的非银机构已与银行理财实现良性互动，持续拓宽合作边界，丰富高质量金融供给，不断提高金融服务的可及性和便利度，实现多方共赢。潘卫东表示，未来，银行理财、公募、券商、信托、保险资管等各类资管机构将继续加强合作，各取所长、形成合力，共同推动资管行业实现高质量发展。

上海市银行同业公会常务副会长左家燕指出，当前中国经济正处于波浪式发展、曲折式前进的恢复进程，居民财富管理需求快速增长，资管行业面临更大的机遇与挑战。

她表示，资管行业作为金融市场的重要参与主体，要落实金融服务实体经济的战略要求，主动发挥好汇集长期资金、优化资源配置、穿越周期波动的功能性作用。一方面积极参与深化供给侧结构性改革，通过增加居民财产性收入，助力扩大内需。另一方面，以金融资源高效配置带动生产要素合理流动，真正成为实体经济的“输血泵”与“供氧器”。

资管行业未来如何发展？潘卫东指出，融合“数智化”转型是资管行业实现高质量发展的内在动能。“如何运用数字化、智能化提升资管竞争力，已成为所有资管机构不可回避的重大课题。可以预计，随着数字智能技术的不断成熟，投研数智化、营销数智化、风控数智化、运营数智化将逐渐成为整个资管行业的共识和标配，数智化转型将推动资管行业高质量发展迈向新阶段。”

李扬则强调，要对资产管理给予明确的法律定位，资产管理业务的基础法律关系要确定为信托(信用委托)关系，信托是它的上位法律。法律地位确定了，关系理顺了，资管行业一定有大的发展前景。

(责编：申佳平、陈键)
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