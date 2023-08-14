人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

重大项目建设有力有序推进

熊丽
2023年08月14日09:21 | 来源：经济日报
小字号

原标题：重大项目建设有力有序推进

　　重大项目是经济社会高质量发展的“加速器”和“压舱石”。今年以来，各地区各部门积极扩大有效投资，重大项目建设稳步推进，重点领域补短板调结构力度加大，为经济社会发展提供了有力支撑。

　　建设进度不断加快

　　深中通道海底隧道实现高精度合龙、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程开工、京杭运河浙江段三级航道全线通航……今年以来，一批交通重大工程项目建设不断刷新进度，现代化高质量国家综合立体交通网加快构建。上半年，我国交通投资高位运行，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%。

　　上半年，我国能源领域积极扩大有效投资，有力推进重大基础设施和新型基础设施建设，全国能源重点项目完成投资额超过1万亿元，同比增长23.9%。国家级重大项目投资带动作用持续显现，省级及以下项目投资增势强劲。

　　新疆库尔干水利枢纽实现截流、贵州凤山水库大坝封顶、珠江三角洲水资源配置工程全线隧洞贯通、我国首个数字孪生流域建设重大项目开工……上半年，水利基础设施建设规模和进度好于去年同期。新开工项目数量达到1.76万个，特别是新开工重大水利工程为历史同期最多。全国落实水利建设投资7832亿元，较去年同期多352亿元，增幅4.7%；完成水利建设投资5254亿元，同比增18.1%。

　　今年以来，交通、能源、水利等领域重大工程扎实推进，成效持续显现。上半年，基础设施投资同比增长7.2%，其中铁路运输业、水利管理业投资分别增长20.5%和9.6%。新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中5G、数据中心等信息类新型基础设施投资增长13.1%，工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%。

　　重大项目支撑作用明显。中国宏观经济研究院投资研究所研究员刘立峰表示，上半年，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长10.9%，增速比前5个月加快0.2个百分点，比全部投资高7.1个百分点；对全部投资增长的贡献率比前5个月提高10个百分点。

　　支撑稳增长补短板

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，一方面，重大项目投资规模大、产业链长，对投资和就业带动效应强，在扩内需方面效果显著，也有助于弥补短期民间投资乏力的影响。另一方面，重大项目投资可补齐重要基础设施与新基建短板，推动我国在能源转型、高端装备、战略性新兴产业、数字化等领域不断加大创新投入，促进产业转型升级与经济结构优化。

　　加快推进重大项目建设，既利当前又惠长远。以水利领域为例，上半年，湖北姚家平水利枢纽、四川三坝水库、广西下六甲灌区等24项重大水利工程开工建设，分布在14个省份，投资规模超过千亿元。这些工程既有重大引调水、重点水源等水网骨干工程，也有防洪工程、大型灌区建设工程，将在保障防洪、供水、粮食、生态安全等方面发挥重要作用。水利部规划计划司司长张祥伟表示，将争取下半年再开工一批重大水利工程，保持水利基础设施建设的规模和进度。

　　扩大交通有效投资是稳增长的现实需要，也是交通运输补短板的务实举措。今年以来，交通运输部加快项目审批，对前期工作条件成熟的124个公路水路重点项目出具工可批复文件或资金安排意见，涉及总投资5013亿元。批复18个重点公路项目设计方案，涉及总投资2235亿元。

　　交通运输部综合规划司副司长李传光表示，下半年，将以联网补网强链等方面为重点，加大中央资金保障力度，提高中央资金使用效益。持续推进交通重大工程建设，进一步加强重大项目跟踪调度指导，确保重大项目按期完成。

　　规模有望适度扩大

　　进入三季度以来，各地重大项目密集“上新”，建设提速。8月7日，广西举办首次重大项目“审批直通车”活动；7月30日，新疆涉及能源、产业等领域的70个标志性重大项目集中开工……

　　刘立峰认为，聚焦重点领域，重大项目建设大有可为。例如，适应城镇化品质提升要求，促进市政设施结构和功能优化；持续提升供水安全保障能力，提高城镇管道燃气普及率、集中供热能力，因地制宜推进地下综合管廊系统建设；强化防汛抗旱、防风抗潮、防震减灾等防灾减灾骨干工程建设；助力碳达峰碳中和发展目标，促进基础设施绿色低碳发展。

　　重大项目建设需要强化资金要素保障。刘立峰认为，应统筹使用中央预算内资金，避免支出重叠交叉和事权下沉，从而形成中央投资合力，真正实现集中力量办大事。给予资金较为困难的中西部地区项目前期资金补助，加快提高项目成熟度。周茂华建议，金融机构应根据自身优势找准定位，为重大项目提供长期限信贷支持；通过金融机构合作，实现优势互补，更好支持重大项目建设。

　　在激发社会投资活力方面，国家发展改革委表示，将全面梳理国家重大工程和补短板项目、重点产业链供应链项目、完全使用者付费的特许经营项目等3类项目清单，搭建统一的向民间资本推介项目平台，通过项目推介会和平台等公开发布项目信息，帮助民间资本更好了解和参与项目实施。

　　“综合考虑到我国宏观政策稳增长的力度有望适度加大，下半年我国重大项目建设规模将适度扩大，项目落地进度有所加快，投资结构不断优化。”周茂华表示。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“钢铁驼队”插上“隐形的翅膀”
　　人民网沈阳8月13日电 （记者栗翘楚）盛夏的沈阳，在连日高温下，海关关员正在场地中核对着即将发运的集装箱的封志号。 中欧班列（沈阳）集结中心。…
暑期托管 托出“新花样”
　　人民网济宁8月13日电（记者 王天乐）为解决暑期职工子女无人照顾看管的民生难题，山东省济宁市任城区济阳街道主动链接团区委、区总工会等群团资源，招募大学生党员志愿者，开设暑期公益托管项目。在提供课业辅导、经典诵读、科技创意等课程的基础上，探索政府购买服务模式，为暑托班增设了糖画、葫芦烙画、剪纸等体验特色课程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部