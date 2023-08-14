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“数智”图书馆为读者带来“花式”体验

蒋肖斌
2023年08月14日09:21 | 来源：中国青年报
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原标题：“数智”图书馆为读者带来“花式”体验

　　不久前，温州城市书房又“上新”了。与以往不同的是，这次是在元宇宙空间。温州市图书馆全新上线的“智慧城市书房”数字化改革项目，打造了一个基于数字孪生精准映射的城市书房虚拟空间。

　　发轫于温州的城市书房，搭乘上了AI智能、元宇宙等新技术，这只是近年来温州市图书馆阅读服务数字化、智慧化升级的一个缩影：“书香门递”突破阅读服务的“最后一公里”，实现读者的零距离借阅；“瓯越记忆”历史人文知识服务应用“化零为整”，让读者可以一键式检索原先散落各处的温州特色历史人文资源；漫画、直播和3D虚拟主播，则“脑洞大开”，拉近图书馆与读者的距离……

　　温州市图书馆馆长张启林说：“图书馆不应只满足于成为拍照打卡的网红背景墙，而应该始终将推动阅读对市民生活的‘全面嵌入’作为最重要的工作指向。几年来，温州市图书馆通过‘数智赋能、互联共享’，以‘科技+服务’的方式助推数字化改革，重塑市域数字阅读生态圈已初见成效。”

　　图书馆数字资源“用起来”

　　“‘书香门递’真的太方便了！把想借的书告诉工作人员，很快就可以上线借到书，不必特意跑一趟。其实这一年在图书馆看书不多，但2022年我家借书不少于100本”“喜欢图书馆的N个理由：座位宽敞、食堂满意、全市书房都可还书，‘书香门递’足够便捷”……这些都是读者在温州市图书馆微信公众号下的留言。

　　从2021年起，温州市图书馆建立“书香门递”——“线上+线下”一体化创新服务，开拓“图书馆+O2O平台+物流”服务模式。2022年，“书香门递”累计服务6820次，外借图书2.6万册次。

　　温州市图书馆“瓯越记忆”历史人文知识服务应用，运用数字文献、音视频、图片、文本等多种载体，设置了“温州地方特色”“温州古遗迹”“文献及著作目录”等多个分类。进入界面，温州地区古今人文风貌一触即现。读者不仅可以通过时间维度、空间维度查找，还可以通过“名人”“著作”等主题分类检索，年长的读者还能用“长辈版”实现便捷阅读。

　　对于温州文史界专家而言，“瓯越记忆”解决了以往本土文化和旅游资源展示不充分、相关古籍和地方文献利用困难、无法一键检索关联各专题库数据等难点痛点。而由于平台无门槛向公众开放馆藏古籍文献数据，“瓯越记忆”已成为全国各地学者研究温州地方文化的重要平台。今年以来，“瓯越记忆”的浏览量已超过32.2万次，在省内同类型数据资源库中，访问量遥遥领先。

　　在张启林看来，图书馆数字资源最重要的是要“用起来”，读者的点击量、阅读量、下载量就是数字资源价值的最好证明，“无论何种技术革新，都要以服务读者、促进阅读为核心要义”。

　　漫画、虚拟主播，图书馆“花式整活”

　　“屏幕上、书桌上，都时常能看到帅气的阿策和呆萌的温小图，来图书馆就像去漫画联名周边店一样，每次都有新惊喜。”读者小王是一名00后，也是“漫画温图”的忠实粉丝，从《小读者赌气夜宿城市书房，竟然梦遇李白、杜甫和苏轼》到《神秘大咖“扫地僧”首次披露图书馆员心声！南慕容北萧峰爆哭……》，他被逗得捧腹大笑的同时，不忘“催更”图书馆小编。

　　“漫画温图”项目是温州市图书馆馆员以温州市图书馆为原型所编绘的原创漫画，以馆内的馆藏信息、借阅规则、人员服务等为素材，通过虚拟馆员“温小图”“阿策”以及众读者等人物形象，讲述图书馆的故事，让读者通过趣味漫画，轻松了解图书馆的规则资讯，传递图书馆的品牌形象与文化理念。

　　2021年，“漫画温图”赢得国际图联（IFLA）图书馆营销奖，被评为“十个最具创新与创造力的项目”之一。“我们还在继续探索，将这两个已深入人心的IP形象，活用在表情包、文创产品、实景与漫画人物相结合的AR式演出等方面。”温州市图书馆新媒体推广部副主任林中牧介绍，2021年，他们就在全国图书馆领域率先推出了2D虚拟主播，2022年又推出了3D虚拟主播，用来替代或搭档真人主持人，打造“温小图课堂”“温暖温图”“温图TV”等短视频内容。

　　“有了虚拟主播，图书馆日常宣传就可以‘花式整活’了，小品、舞台剧、歌曲、相声这些表现形式，全都不在话下。”林中牧说。

　　在阿策和温小图的强势吸粉能力加持下，目前温州市图书馆的公众号关注数已突破38.32万，阅读量达388.95万次，视频号阅读量也达到32.38万次。

　　据《全国公共图书馆微信微博监测月报》显示，温州市图书馆长期稳居全国公共图书馆微信公众号影响力指数（WCI）TOP10、地市级公共图书馆影响力指数榜首。

　　“元宇宙+图书馆”，时刻处处服务读者

　　温州市图书馆“智慧城市书房”元宇宙空间，通过自动化算法生成了3D鸟瞰空间、平面布局空间、实景漫游空间，高精度1∶1还原真实场景，智能三维化呈现。读者可通过导航模块和智能馆员指导，遵循系统预设路线或自选路线，进行漫游参观；虚拟馆员将为读者进行讲解与引导，让读者如同置身真实空间。

　　城市书房元宇宙还支持馆藏导航功能，读者检索到指定馆藏后，点击导航，虚拟空间将出现行动路线，指引馆藏书目所在区域。读者足不出户，就可以在线上直接阅读3D形式的数字资源。

　　温州市图书馆技术部主任江显晶介绍，“智慧城市书房”平台已在全市135家城市书房全面覆盖，除了为读者提供崭新的知识共享、信息交流、互动阅读的数字孪生空间，面对暑期的一座难求问题，平台还推出了座位率预估功能，通过类似于地图导航的绿、黄、红、紫颜色标注，实时展示书房的座位情况，帮助读者提前了解座位紧张程度。

　　温州市图书馆“智慧城市书房”元宇宙的应用，以“元宇宙+图书馆”的形式，构建智慧型的在线学习环境，借助服务场景和智能技术的互动式、智能化服务，通过主动推送增强读者与空间之间的联系，使服务更自动、更智慧。

　　“温州市图书馆将始终立足于读者与馆藏资源这两个基本点，致力于‘为人找书’和‘为书找人’，让读者‘时时刻刻处处’都能在一个生态式的时空分布中，实现便捷阅读、会心阅读。”张启林说。

(责编：申佳平、陈键)
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