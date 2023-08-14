黄恒

原标题：夏威夷野火遇难人数升至93人

根据美国夏威夷州毛伊县政府13日晨发布的最新通报，持续数日的野火已在该州毛伊岛造成93人遇难。

通报说，代号为“普莱胡”的野火已于12日得到完全控制，目前消防人员仍在设法控制代号为“拉海纳”和“毛伊内陆”的野火。除拥有1.2万人口的拉海纳镇被完全烧毁外，野火在其他地方还造成19栋建筑被毁。

夏威夷州州长乔希·格林12日说，随着搜救工作的艰难推进，伤亡人数可能进一步增加，野火造成的损失预计接近60亿美元。

目前，美国官方尚未公布对火灾起因的调查结果。格林此前在采访中说，飓风带来的强风以及事发时当地环境干旱是导致火势难以控制的原因之一。

另据当地媒体报道，三家法律公司已代表受害者对夏威夷电气公司提起集体诉讼，指控该公司未在强风天气来临前切断供电。该公司下属的一个变电站8日曾出现电线倒塌事故，事发地点靠近最初起火点。

此外，一些夏威夷原住民在接受媒体采访时认为，殖民者对毛伊岛不恰当的开发导致该岛原有生态遭到破坏，是造成这场美国百年来致死人数最多的野火灾难的深层原因。

毛伊县包括毛伊岛、拉奈岛等岛屿。毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。毛伊岛和夏威夷州第一大岛比格艾兰岛都有多处野火爆发。

(责编：申佳平、陈键)

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