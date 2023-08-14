人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

夏威夷野火遇难人数升至93人

黄恒
2023年08月14日09:24 | 来源：新华网
小字号

原标题：夏威夷野火遇难人数升至93人

　　根据美国夏威夷州毛伊县政府13日晨发布的最新通报，持续数日的野火已在该州毛伊岛造成93人遇难。

　　通报说，代号为“普莱胡”的野火已于12日得到完全控制，目前消防人员仍在设法控制代号为“拉海纳”和“毛伊内陆”的野火。除拥有1.2万人口的拉海纳镇被完全烧毁外，野火在其他地方还造成19栋建筑被毁。

　　夏威夷州州长乔希·格林12日说，随着搜救工作的艰难推进，伤亡人数可能进一步增加，野火造成的损失预计接近60亿美元。

　　目前，美国官方尚未公布对火灾起因的调查结果。格林此前在采访中说，飓风带来的强风以及事发时当地环境干旱是导致火势难以控制的原因之一。

　　另据当地媒体报道，三家法律公司已代表受害者对夏威夷电气公司提起集体诉讼，指控该公司未在强风天气来临前切断供电。该公司下属的一个变电站8日曾出现电线倒塌事故，事发地点靠近最初起火点。

　　此外，一些夏威夷原住民在接受媒体采访时认为，殖民者对毛伊岛不恰当的开发导致该岛原有生态遭到破坏，是造成这场美国百年来致死人数最多的野火灾难的深层原因。

　　毛伊县包括毛伊岛、拉奈岛等岛屿。毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风以及环境干旱影响迅速蔓延。毛伊岛和夏威夷州第一大岛比格艾兰岛都有多处野火爆发。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“钢铁驼队”插上“隐形的翅膀”
　　人民网沈阳8月13日电 （记者栗翘楚）盛夏的沈阳，在连日高温下，海关关员正在场地中核对着即将发运的集装箱的封志号。 中欧班列（沈阳）集结中心。…
暑期托管 托出“新花样”
　　人民网济宁8月13日电（记者 王天乐）为解决暑期职工子女无人照顾看管的民生难题，山东省济宁市任城区济阳街道主动链接团区委、区总工会等群团资源，招募大学生党员志愿者，开设暑期公益托管项目。在提供课业辅导、经典诵读、科技创意等课程的基础上，探索政府购买服务模式，为暑托班增设了糖画、葫芦烙画、剪纸等体验特色课程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部