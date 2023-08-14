陈圣炜、孙飞

原标题：粤苏上半年GDP双双突破6万亿 经济增长动能优化

最新公布的数据显示，经济大省广东、江苏今年上半年经济总量均首次突破6万亿元，持续发挥经济大省“挑大梁”作用。

上半年广东、江苏经济总量分别为62909.8亿元、60465.3亿元，双双跻身“6万亿元俱乐部”，跨越新的增长台阶。在观察人士看来，粤苏等经济大省正向常态化增长轨道回归，经济增长动能不断优化。

广东省工信厅数据显示，上半年广东工业投资同比增长23.2%，连续30个月保持两位数增长，工业经济运行总体平稳且呈回升上扬态势，特别是工业技术改造投资保持较快增长。

同期，江苏制造业增加值同比增长6.8%，占GDP比重36.3%，是全省经济稳定恢复的“压舱石”。从工业生产看，高新技术产业、工业战略性新兴产业产值占规上工业比重分别达49.6%、41.1%；规上工业中新能源汽车整车制造、光伏设备及元器件、锂离子电池制造增加值分别同比增长86.5%、36.9%、28.8%。

江苏宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司车间内，工人在操作生产设备（5月31日摄）。新华社发

今年4月，全球光伏组件巨头阿特斯位于江苏宿迁的工厂一期TOPCon电池项目正式投产，这是阿特斯全球首个TOPCon电池量产基地。

“上半年宿迁新能源相关行业发展势头强劲，其中光伏设备及元器件制造用电量同比增长94.39%，光伏产业有望在今年成为宿迁首个突破千亿元产值的产业。”国网宿迁供电公司营销部主任巴小宇说。

数据显示，上半年宿迁市地区生产总值增长8.1%，增速位居全省第二。

江苏宿迁天岗湖，国网宿迁供电公司员工走进光伏基地检查发电上网设备（2月15日摄）。新华社发（王松竹摄）

南京大学长江产业经济研究院研究员张月友分析，长三角和珠三角地区向来是经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的地区，经济韧性强、活力足，新动能优势正在加快释放。

上半年，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长61.6%，拉动出口整体增长1.8个百分点。

观众在粤港澳大湾区车展比亚迪展台了解新能源汽车（6月16日摄）。新华社记者 梁旭 摄

在深圳深汕特别合作区，一辆辆比亚迪“元plus”汽车从深汕小漠港码头堆场，有序驶入滚装轮船，完成装船作业后随船出口海外。今年上半年，比亚迪在海外累计销量7.43万辆，已超过去年全年5.59万辆的海外销量。

今年以来，广东、江苏等地餐饮、旅游等业态加速复苏，消费活力进一步释放。

上半年，江苏接待境内外游客4.78亿人次，同比增长98.3%；实现旅游业总收入6100亿元，同比增长83.5％；文旅消费总额占全国10.2%、位居全国第一。

6月举行的第五届长三角一体化发展高层论坛上，沪苏浙皖文化和旅游部门共同签署《长三角文化和旅游高质量一体化发展框架协议》，聚焦共同推动区域重大项目建设、文旅消费复苏振兴等6项内容，联手实施文化和旅游“出海战略”。

数据显示，上半年，全国社会消费品零售总额达到22.8万亿元，同比增长8.2%，明显快于去年全年。上半年，全国居民人均消费支出同比名义增长8.4%，快于上年同期5.9个百分点。

江苏省政府参事室特约研究员丁宏说，全国社会消费品零售总额增长较快，消费对于经济增长的拉动作用逐步增强，餐饮、旅游等领域消费已达到甚至超过疫情前水平。

受访专家认为，当前粤苏等经济大省正持续推进高质量发展，积极书写中国式现代化的崭新篇章，将为全国经济稳中求进作出新贡献。

(责编：申佳平、陈键)

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