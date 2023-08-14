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黑龙江五常4个行政村全部恢复通信

李丽云
2023年08月14日09:27 | 来源：科技日报
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原标题：黑龙江五常4个行政村全部恢复通信

“FS100无人机，升空！”

伴随着黑龙江移动工作人员振奋而有力的指令，8月12日14时20分，1架中国移动FS100中型无人机在黑龙江省五常市沙河子镇沙河子中学起飞！

“报告省公司网络部，五常市4个通信受阻行政村已全部恢复通信。”随着现场抢险人员的汇报，至此，黑龙江省最后4个通信受阻的行政村，即哈尔滨市五常市北沙河子村、柳树河子村、老黑顶子村、历母山村全部恢复通信。

汛情暴发后，黑龙江移动第一时间奔赴抗洪一线保障通信，并先后在哈尔滨、牡丹江两个灾情严重的地市升起DG-M20无人机“空中基站”各1台，有效解决了通信中断问题，为救援提供了有效通信保障。

自8月10日晚FS100中型无人机在五常二河乡乡政府广场起飞后，黑龙江移动通信保障的“空中战队”又添新力量。

据悉，FS100（携基站）是国内目前集成有卫星通信设备的垂直起降固定翼无人机，该机型属于民用中型无人机，自带卫星系统及移动通信网络设备，利用机载汽油发动机可摆脱地面供电、传输束缚。

黑龙江移动网络管理部王智介绍，相对于之前已投入使用的DG-M20无人机，FS100中型无人机更具优势，实际最大飞行海拔高度可达4500米，能滞空8小时以上，支持192个用户同时接入。

在此次抗洪抢险救援中，中国移动无人机高空基站在危急时刻显身手，展现了通信应急救援的科技力量，为中断联系的村镇打开重要的救援通道。无人机起飞的那一刻，给灾区人民带来了信心和希望。

随着哈尔滨市五常市通信受阻的4个行政村通信全部恢复，黑龙江移动抗击洪水通信保障战取得阶段性胜利。

(责编：申佳平、陈键)
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