共建“一带一路”高质量发展丛书发布仪式现场。（主办方供图）

人民网北京8月14日电 （申佳平、实习生韩昕宁）近日由国家社科基金重大项目“‘一带一路’投资安全保障体系研究”课题组主办的“一带一路”倡议研究论坛（2023年夏季）暨共建“一带一路”高质量发展丛书发布会在对外经济贸易大学成功举办。

会上发布了由对外经济贸易大学国际商学院祝继高教授和韩慧博副教授带领研究团队编写的共建“一带一路”高质量发展丛书，该丛书由中国人民大学出版社出版。

共建“一带一路”高质量发展丛书共包括三本著作，分别为：《“一带一路”金融风险与金融监管》《“一带一路”跨境资本运营》《中国企业共建“一带一路”典型案例》。

《“一带一路”金融风险与金融监管》主要以宏观层面的资金融通为切入点，分析“一带一路”沿线国家金融监管体系的特征，以及金融风险的内容、成因和传导机制，并在此基础上构建“一带一路”金融风险分析框架和监测预警体系，并且从国家主权信用风险、金融风险研究和评估、金融合作、金融资本来源和金融基础设施建设五个维度提出相关对策建议。

《“一带一路”跨境资本运营》围绕跨境资本运营涉及的三个核心问题——跨境融资、跨境并购和境外收益回流展开研究，总结我国企业“走出去”过程中遇到的各种问题和挑战。

《中国企业共建“一带一路”典型案例》围绕“一带一路”倡议下的“五通”建设，精选8个高质量参与“一带一路”建设的典型案例，深入分析和总结这些案例企业所取得的成绩，为参与共建“一带一路”的企业提供决策参考和启示。

(责编：申佳平、吕骞)

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