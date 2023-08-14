原标题：邮储银行推出20条举措 大力支持民营企业高质量发展

为全面落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等重大决策部署及监管部门工作要求，近日，中国邮政储蓄银行印发《关于大力支持民营企业高质量发展的通知》(以下简称《通知》)，围绕6方面推出20条具体举措，大力支持民营企业高质量发展，促进民营经济做大做优做强。

增强授信政策精准指引。《通知》指出，要围绕民营经济重点领域，持续深化行业研究，及时优化授信政策，坚持公平授信、市场导向的原则，科学制定准入标准和管理要求，在授信准入、审查审批、贷款定价、资金发放、尽职免责等方面，对民营企业和国有企业一视同仁、平等对待，确保金融支持民营企业的政策措施落实到位。

加大金融服务支持。《通知》提出，要坚定不移加大对“三农”、小微企业、个体工商户等民营经济金融支持力度，积极做好大中型民营企业的综合金融服务；充分保障民营企业和小微企业的信贷资源投入，保持民营企业融资总量较快增长；严格落实减费让利政策，给予普惠小微、专精特新等小微民营企业较集中的领域内部资金转移定价(FTP)减点支持，切实降低民营企业融资成本。

加快产品与服务创新。《通知》提出，要主动调研深入了解民营企业多元化金融需求，创新开发适合民营企业投融资业务的产品，为民营企业客户提供集资产、负债、中间、个金等业务为一体的“1+N”综合金融服务；以“互联网+大数据”为基础，持续做强线上小微产品品牌，运用在线供应链金融服务平台为产业链上下游民营企业提供高效金融服务；合理提高信用贷款比重；加大小微企业续贷支持力度；发挥商业银行管理优势，积极为民营企业提供融智专业服务，帮助客户管理风险。

提高金融服务质效。《通知》明确，要坚持以客户为中心，开展精准服务，全面推行“1+N”综合服务团组，深化银企关系；发挥网点作用，积极探索邮银协同服务民营企业方式；强化科技赋能，优化作业流程，提高贷款需求响应速度和服务效率，提升客户体验；完善审批授权管理，优化升级审贷理念和技术，落实平行作业机制，开辟绿色通道，不断提升尽职调查与审查审批质效，及时有效满足民营企业融资需求。

完善激励考核机制。《通知》明确，要建立健全“敢贷、愿贷、能贷”长效机制，优化内部业绩考核、评价和激励体系，强化正向激励；持续落实民营企业贷款尽职免责要求，为尽职免责提供机制保障，支撑业务合规发展。

健全风险管理机制。《通知》要求，要发挥风险引领作用，提升“看未来”能力，处理好支持民营企业发展与防范金融风险之间的关系；强化资产质量联防联控，增强“三道防线”联防联控的主动性、协同性和有效性；通过为客户提供融智服务，前移管理风险，与民营企业构建中长期银企关系；做好风险预警、处置和化解。

下一步，邮储银行将切实履行国有大行责任担当，全面落实党中央、国务院决策部署与监管部门要求，充分发挥自身资源禀赋优势，为民营企业提供有温度的优质金融服务，促进民营经济发展壮大，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出积极贡献。

(责编：董童、李源)

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