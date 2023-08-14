原标题：全国首个可折叠可移动厨房来了，背后有海信智能黑科技

最先进的智慧生活场景将与千年历史的古籍美馔会碰撞出怎样的火花？ 8月11日19:30，中央广播电视总台大型饮食文化探索节目《一馔千年》于CCTV-3综艺频道和央视频同步播出。本期《一馔千年》在去年的基础上进行了全方位的升级，打造了全国首辆可折叠可移动的智能厨房——“总台饕餮号”。海信电视、海信空调、海信冰箱、海信洗衣机、海信洗碗机、海信蒸烤箱、海信热水器等全品类智能家电悉数入驻，打造了多维度智能家居场景。在古籍美馔与现代味蕾的碰撞中，在智慧场景与沉浸体验的交融中，诠释品质智慧新生活。

《一馔千年》第一期节目来到太湖之滨、运河之畔的苏州吴江，“馔家族”成员任鲁豫、欧阳应霁、马凡舒与合伙人倪萍、刘涛将共同探索古籍中的一道名菜“金齑玉脍”。节目开场，外观如变形金刚一样的巨无霸的智能厨房“总台饕餮号”正式亮相，让任鲁豫等“馔家族”成员大为惊叹。而走进内部，看到海信全品类智能家电打造的多维度智能家居场景，更让“馔家族”震撼不已。

在海信智慧家庭场景中，海信全品类智能家电产品，立体展示海信电视、冰箱、空调、洗衣机、厨卫等家电智能化高科技，轻松复刻脍炙人口的美味佳肴，为家居生活带来的便捷舒适等全新智慧体验。

海信是全球少数同时覆盖了黑电、白电和厨电的企业，基于用户生活场景，洞察用户需求变化，海信全品类智能家电让用户在家就能享受到自然舒适的空气、健康美味的饮食、精致便捷的洗护、智趣多元的娱乐等场景体验。一次美食文化探源之旅，一次历史的追溯和回眸，更多美味和沉浸式智慧场景体验，8月11日起，《一馔千年》每周五晚在央视综艺频道和央视频与观众见面。

(责编：曹淼、李源)

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