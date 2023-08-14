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交通运输部部署2023年全国生态日活动

2023年08月14日15:54 | 来源：交通运输部网站
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原标题：交通运输部部署2023年全国生态日活动

8月15日是首个全国生态日。近日，交通运输部办公厅发布关于组织开展交通运输行业2023年全国生态日活动的通知。通知强调，各级交通运输部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大精神和全国生态环境保护大会部署要求，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系，全面推进美丽中国建设，共同谱写新时代交通运输生态文明建设的新篇章。

通知要求，各级交通运输部门要着力提升首个全国生态日的影响力和覆盖面，全国生态日当天要在港口、码头、客运站、高速公路服务区等场所开展节能环保宣传教育活动，营造加快发展方式绿色转型良好氛围；充分发挥电视、广播、报纸等传统媒体优势，积极运用网站及微信、微博、短视频等新兴媒体，宣传交通运输行业在打好污染防治攻坚战、优化调整交通运输结构、生态保护和节能减碳、能源清洁低碳高效利用、鼓励绿色出行等方面的政策措施、创新技术和典型案例，形成全行业共同参与、共同行动的生态文明建设大格局。

(责编：申佳平、陈键)
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