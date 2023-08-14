人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国全面推进县域商业三年行动

2023年08月14日15:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月14日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部等9部门联合印发的《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》14日对外发布。计划提出，到2025年，在全国打造一批县域商业“领跑县”，90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。

　　计划明确，“建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系”，以供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行为主线，以数字化、连锁化、标准化为方向，进一步推动资源要素向农村市场倾斜。

　　计划从完善县域商业网络设施和业态、发展农村物流共同配送、推动县域流通企业转型升级、丰富农村消费市场、推动农村电商高质量发展、提升优质农产品供给水平、加强农产品流通体系建设等7个方面明确了重点任务，并提出加强统筹协调、做好政策衔接等保障措施。

　　据介绍，计划重点提出了“三个一批”，即建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店，打造一批县域商业“领跑县”，总结推广一批典型案例，加强经验复制推广，推动县域商业高质量发展。

　　商务部相关负责人表示，将会同有关部门发挥财政资金引导作用，进一步推动资源要素向农村市场倾斜，加快补齐农村商业设施和公共服务短板，健全县乡村物流配送体系，发展共同配送、即时零售等新模式，推动农村电商高质量发展，拓宽农产品上行渠道，促进农民增收和农村消费，助力全面推进乡村振兴。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部针对西北4省区启动干旱防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京8月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月以来，内蒙古中西部、甘肃、青海、宁夏等地先后发生干旱，局部旱情较为严重。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部决定于8月14日15时针对内蒙古、甘肃、青海、宁夏等4省（自治区）启动干旱防御Ⅳ级应急响应。…
商务部：切实优化营商环境 全力稳住外贸外资基本盘
　　人民网北京8月14日电 （记者孙红丽）8月14日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。 商务部部长助理陈春江在会上介绍，近日，围绕外资企业关注的营商环境领域突出问题，国务院出台了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（以下简称《意见》），从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等6个方面，提出了新一批针对性强、含金量高的稳外资政策措施，以更有效提振外商投资信心，把更多高质量外资吸引进来。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部