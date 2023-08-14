新华社北京8月14日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部等9部门联合印发的《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》14日对外发布。计划提出，到2025年，在全国打造一批县域商业“领跑县”，90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。

计划明确，“建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系”，以供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行为主线，以数字化、连锁化、标准化为方向，进一步推动资源要素向农村市场倾斜。

计划从完善县域商业网络设施和业态、发展农村物流共同配送、推动县域流通企业转型升级、丰富农村消费市场、推动农村电商高质量发展、提升优质农产品供给水平、加强农产品流通体系建设等7个方面明确了重点任务，并提出加强统筹协调、做好政策衔接等保障措施。

据介绍，计划重点提出了“三个一批”，即建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店，打造一批县域商业“领跑县”，总结推广一批典型案例，加强经验复制推广，推动县域商业高质量发展。

商务部相关负责人表示，将会同有关部门发挥财政资金引导作用，进一步推动资源要素向农村市场倾斜，加快补齐农村商业设施和公共服务短板，健全县乡村物流配送体系，发展共同配送、即时零售等新模式，推动农村电商高质量发展，拓宽农产品上行渠道，促进农民增收和农村消费，助力全面推进乡村振兴。

(责编：袁勃、胡永秋)

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