7月份全社会用电量同比增长6.5%
2023年08月15日09:11 | 来源：新华网
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原标题：7月份全社会用电量同比增长6.5%
国家能源局14日发布的数据显示，7月份全社会用电量同比增长6.5%。
7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。分产业看，第一产业用电量139亿千瓦时，同比增长14%；第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%。城乡居民生活用电量1631亿千瓦时，同比增长5.1%。
1至7月，全社会用电量累计51965亿千瓦时，同比增长5.2%。分产业看，第一产业用电量716亿千瓦时，同比增长12.3%；第二产业用电量34054亿千瓦时，同比增长4.6%；第三产业用电量9368亿千瓦时，同比增长9.8%。城乡居民生活用电量7827亿千瓦时，同比增长2.1%。
(责编：申佳平、陈键)
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