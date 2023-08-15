付毅飞

原标题：快舟一号甲火箭“一箭五星”发射成功

8月14日13时32分，我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲固体运载火箭，以“一箭五星”方式将和德三号A星至E星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

和德三号A星至E星是由北京和德宇航技术有限公司抓总研制的交通VDES卫星系统组网星，主要用于“陆海空天”一体化的交通运输安全保障体系。交通VDES卫星系统是海上智能航运通信、海洋态势感知、智能海洋探测的基础保障，并可提供全球覆盖的卫星物联网通信服务和通航领域飞行器监管服务，将成为“全球海上遇险与安全系统（GMDSS）”的重要组成部分。

快舟一号甲火箭是由中国航天科工所属航天三江集团研制的小型固体运载火箭，主要为300公斤级低轨小卫星提供发射服务，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。

本次任务是快舟一号甲固体运载火箭的第22次发射。

(责编：申佳平、陈键)

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