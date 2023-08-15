九部门：到2025年打造500个左右县域商业“领跑县”
2023年08月15日09:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：九部门：到2025年打造500个左右县域商业“领跑县”
据商务部网站消息，商务部等九部门办公厅(室)近日发布关于印发 《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》的通知。
通知提出，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心(大中型超市、集贸市场)和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。
(责编：申佳平、陈键)
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