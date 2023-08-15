8月14日，吉利控股集团旗下全新汽车机器人品牌“极越”正式发布，标志着由吉利控股集团、百度集团联手打造的“汽车机器人战略合作项目”向高端智能汽车量产迈出实质性一步。

据悉，“极越”品牌旗下首款车型正式命名为“极越01”。“极越”寓意智能汽车的极致性能和智能化科技越级，致力于建立覆盖“产品研发、生产制造、市场运营、用户服务”的全场景闭环体系，为用户创造高端智能科技出行体验。

极越品牌是吉利控股集团基于对汽车机器人未来发展的战略思考，植根于吉利控股集团与百度集团多年深度协同合作，并作为双方“汽车机器人战略合作项目”的再升级。极越品牌将大力开拓服务网络、建立充电补能体系，持续提升服务品质，不断优化用户体验。

双方表示，吉利控股集团基于全球领先的SEA浩瀚架构，发挥其在研发、制造和供应链管理等领域的竞争优势，深度融合汽车智能化、网联化技术，负责生产制造智能化领先的汽车机器人。百度集团将继续以领先的智能座舱、智能驾驶和文心一言等AI技术能力，全面赋能极越。双方将全力支持汽车机器人技术研发和产品落地，构建高端智能制造和领先AI技术一体化体系的形成。

(责编：曹淼、高雷)

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