人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

吉利控股旗下汽车机器人品牌“极越”发布 百度吉利战略合作升级

2023年08月15日10:06 | 来源：人民网
小字号

8月14日，吉利控股集团旗下全新汽车机器人品牌“极越”正式发布，标志着由吉利控股集团、百度集团联手打造的“汽车机器人战略合作项目”向高端智能汽车量产迈出实质性一步。

据悉，“极越”品牌旗下首款车型正式命名为“极越01”。“极越”寓意智能汽车的极致性能和智能化科技越级，致力于建立覆盖“产品研发、生产制造、市场运营、用户服务”的全场景闭环体系，为用户创造高端智能科技出行体验。

极越品牌是吉利控股集团基于对汽车机器人未来发展的战略思考，植根于吉利控股集团与百度集团多年深度协同合作，并作为双方“汽车机器人战略合作项目”的再升级。极越品牌将大力开拓服务网络、建立充电补能体系，持续提升服务品质，不断优化用户体验。

双方表示，吉利控股集团基于全球领先的SEA浩瀚架构，发挥其在研发、制造和供应链管理等领域的竞争优势，深度融合汽车智能化、网联化技术，负责生产制造智能化领先的汽车机器人。百度集团将继续以领先的智能座舱、智能驾驶和文心一言等AI技术能力，全面赋能极越。双方将全力支持汽车机器人技术研发和产品落地，构建高端智能制造和领先AI技术一体化体系的形成。

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 重大工程加快推进 经济运行整体回升向好
　　
7月份国民经济持续稳定恢复 发展质量稳步提升
　　人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布多项数据显示，7月份，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加大宏观政策调控力度，着力推动高质量发展，国民经济持续恢复，生产需求基本平稳，就业物价总体稳定，发展质量稳步提升。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，7月份，国民经济持续恢复，高质量发展扎实推进。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部