人民网北京8月15日电 （记者杨曦）15日，在国新办举行2023年7月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，下阶段，随着经济内生动力的增强，宏观政策调控力度加大，经济有望持续恢复向好。

付凌晖分析，今年上半年我国经济持续恢复，总体回升向好；7月份国民经济运行总体平稳，转型升级扎实推进。同时，在通胀持续、金融市场动荡、债务压力上升、地缘政治紧张等多重负面因素影响下，世界经济仍面临下行压力，国内经济恢复也面临需求不足，结构性矛盾与周期性问题交织等制约。但我国国内市场潜力大、产业基础雄厚、发展空间广等优势明显，长期向好的基本面没有改变。

付凌晖表示，下阶段，经济持续恢复向好有以下几方面积极因素：

一是国内需求拉动持续。从消费来看，今年以来服务消费加快恢复，为消费扩大提供了有力支撑。部分商品消费受到消费预期等影响有所回落，但随着经济的恢复、就业形势的改善、居民收入的增加，将有利于提升消费的意愿。同时，近期出台的一系列促消费的政策也会逐步显效。从投资来看，受房地产市场调整影响，房地产投资仍在下降，但是随着产业升级发展、创新驱动增强，制造业和基础设施投资有望持续增长，助力经济稳定发展。

二是外部环境有望改善。尽管世界经济偏向下行，前景面临较多挑战，但全球经济整体保持韧性，7月份以来全球通胀水平明显回落，主要经济体加息可能趋近尾声，全球金融市场动荡的局面有所缓解。从下半年情况看，全球经济可能好于预期。7月25日，国际货币基金组织最新的预测将2023年全球经济增速上调了0.2个百分点，至3%。全球经济有所改善，为我国外贸稳定发展创造有利条件。

三是新动能继续成长。随着我国进入传统产业改造提升、新兴产业发展壮大的阶段，新动能对经济带动持续增强。高端制造、智能制造增长较快。1-7月份，规模以上工业航空航天器设备制造业增加值增长超过20%。绿色转型带动效应显现，7月份风力发电机组产量增长29.7%，充电桩产量增长超过20%，正逐步成为新的经济增长点。这些将为经济高质量发展注入新的动力。

四是宏观政策效应逐步显现。今年以来聚焦经济运行中的重点问题，各部门陆续推出促进家居、电子产品消费，支持新能源汽车等促消费政策，出台加快充电基础设施建设、促进民间投资等扩大投资的政策。近期，相关部门正积极谋划实施促进经济回升向好的储备政策，如引导市场利率下行，推进超大特大城市城中村改造和“平急两用”公路基础设施建设等政策措施也在陆续出台。随着这些政策效果逐步显现，有助于推动经济恢复向好。

“还要看到，改革开放持续深入，全国统一大市场建设加快推进，促进民营经济发展壮大，推动外贸稳规模优结构等政策措施效果显现，有利于激发经济发展的内生动力。综合来看，尽管面临压力和挑战，但经济持续恢复和支撑高质量发展的有利条件较多，下半年经济有望保持平稳运行，发展质量继续提高。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经