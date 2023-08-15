新华社北京8月15日电 为充分发挥农业保险防汛救灾和风险保障作用，切实帮助受灾农户尽快恢复农业生产，财政部15日发布通知，明确提升理赔服务质效、加强保费补贴管理等方面内容。

通知提出，保险公司要切实提高理赔效率，开通保险理赔绿色通道，优化简化理赔流程和手续，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响，特事特办、急事急办；要切实提升服务质量，科学精准做好应急处置，因地制宜认真做好防汛救灾和受灾农户金融保险服务，能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔。地方财政部门要配合金融监管部门加强工作督导和监管。

通知要求，地方各级财政部门要切实做好农业保险保费补贴资金保障工作，根据承保进度及签单情况，按要求及时足额将保费补贴拨付到位，不得拖欠，进一步提高农业保险保费补贴资金使用效益，切实提升受灾农户政策获得感和满意度。财政部各地监管局要加强监管。

(责编：胡永秋、袁勃)

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