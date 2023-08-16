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加大对受灾脱贫地区和脱贫群众的帮扶力度

常钦
2023年08月16日09:22 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：加大对受灾脱贫地区和脱贫群众的帮扶力度

　　近日，农业农村部（国家乡村振兴局）研究部署进一步做好受灾脱贫群众帮扶工作，要求各级乡村振兴部门要采取更加有力有效应对措施，加大对受灾脱贫地区和脱贫群众的帮扶力度，努力克服洪涝灾害等对巩固拓展脱贫攻坚成果的影响，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

　　切实运行好防止返贫监测帮扶机制。全面排查农户受灾情况，及时将有因灾返贫致贫风险的农户纳入防止返贫监测对象，做到应纳尽纳、应帮尽帮。用好“绿色通道”政策，对有因灾返贫致贫风险的农户，先落实帮扶措施再完善相关手续。对因灾纳入的监测对象，按照“一户一策”原则，制定帮扶措施，明确帮扶责任人，确保帮扶到位、消除风险。用好东西部协作和定点帮扶资源，广泛动员企业、社会组织参与，多渠道帮助受灾地区应对灾情和恢复重建。

　　千方百计增加受灾脱贫群众收入。支持脱贫群众发展庭院经济等开展生产自救，支持受灾帮扶企业和就业帮扶车间等加快复工复产、落实联农带农责任，鼓励脱贫劳动力就地就近就业，组织脱贫群众参与灾后重建项目获得劳务收入，用好公益性岗位政策，加强劳务对接和有组织的劳务输出，防止灾害导致部分脱贫群众收入骤减。强化脱贫人口小额信贷政策支持，对有贷款需求的脱贫户、监测户应贷尽贷，对受灾脱贫户和监测户落实展期续贷政策、减轻还款压力。推动有关方面做好保险理赔服务，及时解决受灾脱贫群众“三保障”和饮水安全问题。

　　精准安排和使用财政衔接推进乡村振兴补助资金。受灾严重地区要以县为单位对财政衔接资金进行盘点，对未安排到项目的衔接资金可调整优先用于受灾严重地区和脱贫户。受灾严重地区可结合实际调整衔接资金支出结构，在规定的支出范围内进行有针对性的帮扶，重点用于支持到人到户帮扶项目、因灾受损的扶贫项目资产和村集体项目恢复重建、小型农村公益性基础设施修复等。加大对受灾脱贫地区的倾斜支持力度，在2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配上给予倾斜。（记者常钦）

(责编：申佳平、陈键)
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