邹明仲、强勇、马晓成

原标题：区域发展新亮点丨东北经济企稳向好 释放振兴发展积极信号

今年上半年，东北经济数据已全部出炉，整体延续了一季度的向好态势，经济复苏成绩明显，多项经济指标高于全国平均水平，释放出振兴发展的积极信号。

工业呈回升态势

工业是东北经济的“顶梁柱”，今年上半年，东北工业整体上升势头明显，为经济增长提供了有力支撑。其中，辽宁、吉林规模以上工业增加值同比增长5.3%、5.7%，分别高于全国1.5个和1.9个百分点。

作为东北经济的“排头兵”，沈阳工业表现突出。今年以来，北方重工的门式刮板取料机、螺旋立式磨机等新产品不断投放市场，订单迎来连续增长，上半年实现新增订货同比增长34%，7月份新增订货同比再次增长76%。

“今年上半年，回升尤其明显的就是以北方重工为代表的这些工业生产企业，2月以来全市规上工业增加值始终保持两位数增长，其中汽车制造业增长21.6%，新能源汽车产量增长60.7%。”沈阳市工信局局长张文哲说。

工业经济的内部结构中，高技术产业比重在上升，表明产业转型正迈向加速期，有望形成更多新动能。今年上半年，黑龙江省规模以上工业高技术制造业增加值同比增长18.0%，高于全国16.3个百分点，其中医药制造业增加值同比增长15.7%，航空航天器及设备制造业增加值增长24.2%。

吉林“新”工业动能发展势头强劲，尤以新能源汽车产业为代表。上半年新能源汽车产值增长52.9%，新能源汽车产量增长1.2倍。

稳投资成效显现

“东北经济‘半年报’成绩优异，为全年经济增长打下一个好基础。”辽宁社会科学院副院长梁启东说，东北经济出现向好势头，关键是一批高质量投资项目正加速落地，投资增长势头喜人。

今年5月，华晨宝马宣布2026年起在沈阳投产纯电动新世代车型，与之配套的总投资100亿元的宝马第六代动力电池项目全面动工。“我们致力将沈阳打造成新能源汽车产业中心，实现电芯、电池、电力驱动系统和电动车都在沈阳生产。”华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩说。

宝马项目是一个缩影。今年上半年，辽宁、吉林、黑龙江三省主抓有效投资，整体形成了回升向好势头。辽宁工业投资额增长13.1%，新开工建设项目个数达2563个，完成投资额增长13.9%。吉林固定资产投资额同比增长0.9%,增速比1至5月份提高11.4个百分点，止住二季度以来的回落态势，实现回升；黑龙江省基础设施投资支撑有力，同比增长23.6%。

上半年，黑龙江省工业技术改造投资增势良好，同比增长27.0%，其中，采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业技改投资分别增长11.5%、47.4%、33.0%。

央企投资纷至沓来，加紧在东北布局。今年6月，50多家央企主要负责人来到沈阳召开国资央企助力东北全面振兴座谈会。会后和东北三省一区进行合作项目签约，合作项目111个，总投资超5000亿元，涵盖工业、农业、能源、基础设施等多个领域。

抓大项目撑起经济大盘

一批大项目撑起了东北经济的“四梁八柱”。记者来到中德（沈阳）高端装备制造产业园看到，一批新的工业项目正如火如荼开工建设，大型挖掘机、运输车在现场往来穿梭。贺利氏特种光源生产基地项目是其中之一。去年10月，这家企业曾在此投资建设石英半导体生产基地项目，最近再次追加投资，建设特种光源项目。

今年上半年，沈阳新落地亿元以上项目736个，同比增长14.5%。宝马、亿纬锂能等一批国际国内巨头围绕新能源汽车在沈阳加紧布局、扩大投资，投资额均达上百亿元。

德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐说，现在全球每三辆宝马汽车就有一辆产自沈阳，公司看重沈阳的汽车产业和人才基础，因此持续加大在新能源汽车方面的布局，增加了大型项目的投资。

在吉林，一批“大项目”建设进度也在加快，奥迪一汽新能源汽车配套产业园、陆上风光三峡、沈白高铁、比亚迪新能源动力电池、查干湖水生态修复与治理等一大批补短板、调结构、惠民生的重大项目正加快实施。

吉林省发展改革委副主任刘日昊说，上半年，全省共实施5000万元以上项目1922个，投资增长8.7%。其中亿元以上项目1391个，同比投资增长9.6%；10亿元以上项目233个，投资增长23.7%。

(责编：申佳平、陈键)

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